Netflix: Anfang Februar werden die schlimmsten Befürchtungen wahr

Das Jahr 2024 ist noch nicht ganz beendet, dennoch schauen die ersten bereits ins Frühjahr 2025. Also die ersten Serien- und Film-Fans, versteht sich. Schließlich dürfte auch das kommende Jahr wieder einige Serien- und eben auch Film-Highlights für die Abonnenten von Netflix, Disney Plus und Co. bereithalten.

Als recht sicher gilt, dass Netflix im kommenden Jahr einige Highlight-Serien fortsetzen wird. So warten die Fans sehnlichst auf neue Staffeln von „Wednesday“, Squid Game“ oder „Wednesday“. Aber neue Produktionen dürften große Vorfreude sorgen.

Netflix zeigt die Thriller-Serie „Cassandra“

Beispielsweise die deutsche Thrillerserie „Cassandra“. Die sechsteilige Produktion spielt mit einer großen Angst vieler Gegner der künstlichen Intelligenz.

Doch worum geht es genau? „Cassandra sieht alles, Cassandra hört alles, Cassandra ist überall! Das Smart-Home-System und seine elektronische Haushaltshilfe – verkörpert von Lavinia Wilson – sind seit den 70er Jahren abgeschaltet. Als Samira (Mina Tander) mit ihrer Familie in das leer stehende Haus zieht, ahnt sie nicht, dass das wiedererwachte System keine harmlose Haushaltshilfe ist. Cassandra hat sehr konkrete Vorstellungen davon, wie die Dinge zu laufen haben, und erlaubt keine Fehltritte. Bei ihr trifft ein antiquiertes Weltbild auf düstere Absichten…“, heißt es von Netflix.

Drehbuch stammt von Benjamin Gutsche

„Cassandra“ startet am sechsten Februar 2025 bei Netflix. Neben Lavinia Wilson und Mina Tander sind unter anderem die Schauspieler Michael Klammer, Franz Hartwig, Mary Tölle, Joshua Kantara, Elias Grünthal und Filip Schnack in weiteren Rollen zu sehen.

Das Drehbuch kommt von Benjamin Gutsche, der sich unter anderem auch schon für die ARD-Reihe „All You Need“ verantwortlich zeigte. Regie führten Eva Stadler und Christian Becker.