„Netflix“: Warnung! Es kann dich jederzeit treffen

Aktuell geht eine wichtige Benachrichtigung und Warnung an Netflix-Kunden viral. So haben Experten für Cybersicherheit eine neue Betrugsmasche aufgedeckt. Die Täter versuchen dabei an die Konto- und Kreditkartendaten der Nutzer zu gelangen.

Daher müssen passionierte Netflix-Streamer besonders Acht geben. Erkennen könnte man den Betrugsversuch an gefälschten SMS-Nachrichten. Sie behaupten, dass die Netflix-Zahlung fehlgeschlagen sei und somit das Konto bald gesperrt werden würde. Zudem enthält die Nachricht einen täuschend echt wirkenden Link zur Weiterleitung auf eine gefälschte Netflix-Seite. Hier werden dann im Anschluss die persönlichen Daten des Kunden abgefragt.

„Netflix“: So schützt du dich effektiv vor der Betrugsmasche

Besondere Warnsignale könnten hierbei enthaltene Grammatikfehler oder ungewöhnliche URLs darstellen, die sich von den originalen Angaben der Netflix-Seite unterscheiden.

Dieses Beispiel verdeutlicht den Inhalt der einzelnen Betrugsnachrichten: „NETFLIX: Es gab ein Problem bei der Verarbeitung Ihrer Zahlung. Um Ihren Dienst aktiv zu halten, melden Sie sich bitte an und bestätigen Sie Ihre Daten unter: https://account-details[.]com.“

Um sich effektiv vor diesen Aktionen zu schützen und nicht in eine Falle zu geraten, empfehlen sich diese drei hilfreichen Tipps: