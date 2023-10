Netflix beendet beliebte Serie: Nach drei Staffeln ist Schluss

Es ist ein harter Schlag für die treuen Fans. Wie nun bekannt wurde, wird die Erfolgsserie „Vikings: Valhalla“ nach lediglich drei Staffeln beendet. Die dritte Staffel soll 2024 veröffentlicht werden, dann sei endgültig Schluss.

Die Entscheidung kam wenig überraschend, schließlich war der Netflix-Spin-Off der Serie „Vikings“ nicht ganz so beliebt wie sein Vorgänger. Auch wenn sich Serienschöpfer Jeb Stuart das anders erhofft hatte.

Netflix beendet „Vikings: Valhalla“ nach drei Staffeln

Gegenüber dem US-Magazin „Variety“ berichtet der Showrunner: „Ich bin so dankbar, dass ich drei Staffeln Zeit hatte, die Geschichten von Leif, Harald und Freydis zu erzählen. Ich wusste von Anfang an, dass ich die Entwicklung zeigen wollte, wie drei der berühmtesten Wikinger zu den Ikonen wurden, die wir heute kennen, und genau das haben wir getan. Ich hoffe, wenn das Publikum die neue Staffel sieht, wird es von all den neuen Höhen begeistert sein, die wir mit diesen Helden erreicht haben. Als wir dieses Projekt vor fünf Jahren begannen, habe ich hart mit dieser unglaublichen Besetzung und Crew zusammengearbeitet, um eine Reise zu gestalten, von der wir alle hofften, dass sie zufriedenstellend sein würde.“

Bedeutet wohl auch, dass die letzte Staffel ohne einen Cliffhanger auskommen wird, wie es ja häufig bei Netflix-Serien der Fall ist. Wann genau die Serie 2024 erscheinen wird, ist noch unklar.

Netflix gibt Start von „The Crown“ bekannt

Mehr Grund zur Freude haben dagegen die Fans der Netflix-Serie „The Crown“. So gab der Streamingdienst am Montag bekannt, dass die sechste Staffel der Reihe rund um die britischen Royals noch in diesem Jahr erscheinen werde. Demnach soll der erste Teil der Staffel am 16. November erscheinen. Der zweite Teil folgt dann am 14. Dezember.

Mehr Nachrichten:

Die sechste „The Crown“-Staffel deckt den Zeitraum von 1997 bis 2005 ab. Im ersten Teil der Staffel ist Schauspielerin Elizabeth Debicki laut der britischen „Sun“ erneut in ihrer Rolle als Prinzessin Diana zu sehen, in ihrem letzten Lebensjahr, um genau zu sein. Die Zuschauer werden darin Zeuge ihrer Romanze mit Dodi Fayed, aber auch ihres tödlichen Autounfalls in Paris. Erstmals werden dann auch die britischen Prinzen Harry und William zu sehen sein. Alle weiteren Infos zur neuen „The Crown“-Staffel findest du hier.