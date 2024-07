Meghan Markle: Insider verrät pikante Details – DIESE Worte lassen tief blicken

In den glitzernden Hallen des britischen Showbusiness schlug einst ein ambitioniertes Herz. Bevor Meghan Markle in die royale Familie einheiratete, träumte sie laut ihren Kritikern von Kameras, Scheinwerfern und den neuesten Gerüchten zufolge nun von englischen Männern.

Letzteres wirft nun die TV-Persönlichkeit Lizzie Cundy im Gespräch mit der „Daily Mail“ in den Raum. Dabei plauderte die Britin auch aus, dass Meghan, noch bevor sie Prinz Harry kennenlernte, eine Rolle in der Reality-TV-Show „Made in Chelsea“ anpeilte…

Meghan Markle auf dem Weg zum Reality-Star?

„Kennst du irgendwelche berühmten Jungs? Ich bin Single und ich liebe englische Männer“, soll Meghan zu Lizzie gesagt haben. Doch das Schicksal hatte für die damalige „Suits“-Schauspielerin etwas Größeres vorgesehen. „Sie wollte einen Freund finden, in die Showbusiness-Szene einsteigen und einen Job im britischen Fernsehen bekommen“, verrät Cundy völlig ungeniert. Statt in den Armen eines Reality-TV-Stars landete sie schließlich in jenen von Prinz Harry.

Und jetzt, als Mutter von zwei Kindern, bereitet sie sich auf ihren nächsten großen Auftritt vor: Ihre eigene Koch- und Lifestyleshow bei Netflix. Meghans PR-Berater ließ durchblicken, dass die Herzogin von Sussex vor Aufregung und Vorfreude bebt. Für sie ist die kommende Serie „ein Relaunch zu etwas Neuem und Interessantem“, so laut „Daily Beast“. Und wer weiß, vielleicht finden sich in den köstlichen Rezepten und Lebensstil-Tipps auch hier und da ein paar kleine Flirt-Tipps, die besonders bei Royals Wirkung zeigen könnten…

Doch Royal-Fans müssen sich höchstwahrscheinlich noch ein wenig in Geduld üben. Wann genau Meghan Markle ihren Hauch von Lifestyle in die deutschen Wohnzimmer bringt, ist derzeit noch nicht bekannt.