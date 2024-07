Meghan Markle in Tränen aufgelöst – die Welt lacht darüber

Sie ist eine Frau der vielen Gesichter: Meghan Markle. Die zweifache Mutter hat bislang ein beeindruckendes Portfolio an Aktivitäten aufgebaut. Von ihrer Rolle als Strahlemännchen in der TV-Serie „Suits“ bis hin zu ihrer größten Rolle als Herzogin von Sussex. Und jetzt hat sie sich in ein neues Abenteuer gestürzt: die Herstellung von Marmelade.

Mit dem Start ihrer Lifestyle-Marke „American Riviera Orchard“ hat die 42-Jährige eine Erdbeermarmelade auf den Markt gebracht, die sofort für Furore sorgte. Dabei waren nicht alle Stimmen waren wohlwollend. Kritiker warfen ihr vor, mit dem Produkt nur auf die Sympathien der Öffentlichkeit zu spekulieren. Sie verspotteten die Marmelade als teuer und nichts Besonderes.

Meghan Markle: Adelsexperte teilt aus

Dabei soll Meghan Markle unter dem Spott und der Kritik leiden. Laut Royal-Experte Tom Quinn war die Herzogin von Sussex nach dem vermeintlichen Misserfolg ihrer Lifestyle-Marke den Tränen nahe. „Es gibt eine wachsende Kluft zwischen Harry und Meghan, verursacht durch Meghans zunehmende Sorge, dass ihr Leben nicht in die Richtung geht, die sie geplant hatte“, so Quinn gegenüber „Mirror“.

+++ König Charles: Nach Marmeladen-Drama mit Meghan Markle – „Ein Haufen Unsinn“ +++

„Sie liebt die Medienaufmerksamkeit und hasst die Tatsache, dass Umfragen darauf hindeuten, dass sie und Harry nicht mehr von großem Interesse für die amerikanische Öffentlichkeit sind.“ Quinn fügte hinzu, dass Meghan „in Tränen aufgelöst“ war, als ihre Marke eingeführt wurde und ihre Marmelade verspottet wurde. „Sie ist jetzt an einem Punkt angelangt, an dem sie glaubt, dass alles, was sie tut, zu Unrecht kritisiert wird.“

Der Adelsexperte fährt fort: „Wie ihr Mann hat sie das Gefühl, dass die Leute unfair auf ihr herumhacken – sie kann nicht verstehen, warum die Leute ihre Arbeit nicht bewundern.“