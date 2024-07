Netflix-Serie ist zurück: Star verrät das Geheimnis hinter „Kleo“

Zwei Jahre mussten sich die Fans gedulden. Seit Donnerstag (25. Juli) ist die neue Staffel des „Netflix“-Agenten-Thrillers „Kleo“ nun endlich da. In sechs neuen Folgen jagen Ex-DDR-Agentin Kleo Straub (Jella Haase) und West-Ermittler Sven Petzold (Dimitrij Schaad) dem großen Geheimnis um einen roten Koffer hinterher.

Und während Fans sich fragen, was sich wohl in diesem Koffer befindet, dürften sich zahlreiche Filmschaffende fragen, was eigentlich das Erfolgsgeheimnis der Netflix-Serie „Kleo“ ist. Dimitrij Schaad hat da so eine Vermutung, wie er im Interview mit unserem Partnerportal „BERLIN LIVE“ erklärt.

Netflix zeigt zweite Staffel von „Kleo“

In der ersten Staffel von „Kleo“ sind die namensgebende Kleo Straub und Sven Petzold zunächst noch Gegenspieler. Sie will nach dem Mauerfall Rache am DDR-Apparat nehmen, der sie hintergangen hat. Er will sie für einen Mord dran bekommen und bei der West-Polizei Karriere machen. Am Ende arbeiten sie dann aber doch zusammen, jagen einen geheimnisvollen roten Koffer, der auch in Staffel zwei das Objekt der Begierde sein wird.

Das Geheimnis hinter dem Erfolg der Netflix-Serie sieht Dimitrij Schaad in vielen Punkten. Es sei unter anderem der Genremix, sagte er gegenüber unserem Partnerportal „BERLIN LIVE“. „Das Verrückte. Das Skurrile. Die Figuren. Die Optik. Die Ausstattung. Die Kostüme. Der erzählerische Mut. Die Liebe zum Trash. Die fantastische Jella Haase als emotionales Zentrum des Ganzen.“ Er selbst outete sich als klarer Fan der Serie.

Dimitrij Schaad: So geht es bei „Kleo“ weiter

Vielleicht auch, weil seine Figur Sven Petzold eine durchaus spannende Entwicklung durchmacht. Der sei zwar noch immer engagiert und überfordert, aber er entdecke auch seine „tiefe Bewunderung für Kleo und ihre Fähigkeiten und er weiß tief in sich, dass er ihr nie das Wasser reichen kann“. Das sei laut Schaad eine „schöne Entwicklung“.

