Netflix: Mitarbeiterin erhebt Vorwürfe gegen Millie Bobby Brown – „Nicht die, für die ihr sie haltet“

Durch die Netflix-Serie „Stranger Things“ ist Millie Bobby Brown im jungen Alter zum weltweiten TV-Star geworden. Nun scheint ihr der Ruhm jedoch zu Kopf gestiegen zu sein. Ein Crewmitglied der „Enola Holmes 2“-Produktion hat erschreckende Details über die Schauspielerin ausgepackt.

Im Umgang mit ihrem Co-Star Louis Partridge soll Millie Bobby Brown übergriffig geworden sein. In ihren Interviews zum Netflix-Film lacht sie sogar über den Vorfall. Grund genug für die Intimitätskoordinatorin Jessica Steinrock, Alarm zu schlagen.

Netflix-Star Millie Bobby Brown drückt Co-Star ohne Absprache Kuss auf

Nach ihrem Durchbruch als Eleven in „Stranger Things“ glänzt Millie Bobby Brown nun als Hauptrolle in den Verfilmungen der „Enola Holmes“-Jugendromanreihe. Im November hat Netflix den zweiten Teil veröffentlicht, der beeindruckende Einschaltquoten erzielt hat. Über mehrere Tage hält sich „Enola Holmes 2“ auf Platz 1 der weltweit beliebtesten Filme.

Hinter den Kulissen soll es jedoch weniger rosig ausgesehen haben, wie die Intimitätskoordinatorin Jessica Steinrock nun bei TikTok offenbart. Mit ihrem Clip reagiert sie auf ein Interview, das Millie Bobby Brown Netflix gegeben hat. „Gleich bei der Probe habe ich sein Gesicht gepackt und ihn geküsst und er war wie…“, berichtet die 18-Jährige aufgeregt und stellt das schockierte Gesicht ihres Schauspielkollegen Louis Partridge nach. Dass Enola als Protagonistin den ersten Schritt wagt und auf Lord Tewkesbury (so der Name von Partridges Rolle) zugeht, sei „so süß“. Die besagte Kussszene soll jedoch ohne die Einverständnis von Louis Partridge gedreht worden sein.

Im Umgang mit Louis Partridge soll sich Millie Bobby Brown übergriffig verhalten haben. Foto: IMAGO / Cinema Publishers Collection

Kampfszene an Netflix-Set eskaliert – Mitarbeiterin warnt: „Einverständnis ist Pflicht“

Und auch bei den Kampfszenen von Millie Bobby Brown und Louis Partridge soll die Britin über seinen Kopf hinweg entschieden haben. „Weil Louis ein guter Freund ist, habe ich einfach weiter auf ihn eingeschlagen, ich habe keine Stunts gemacht, ich habe ihm wirklich wehgetan. Am Ende sagte er: ‚Millie, kannst du nur so tun, als ob du mich schlägst?‘, und ich habe ihn voll in den Magen getroffen“, berichtet die Schauspielerin stolz im Interview. Ihrer Meinung nach handle es sich um eine „sehr süße Szene“, die von Fans geliebt werden dürfte.

Wenn es sich um einen männlichen Filmstar gehandelt hätte, der so mit seiner Kollegin umgegangen wäre, wäre der Aufschrei sicherlich groß. Doch über die Aktionen von Millie Bobby Brown spricht keiner – bis jetzt. „Einverständnis ist Pflicht. Wir müssen uns nicht überraschend küssen, wir müssen nicht wirklich schlagen“, ermahnt Jessica Steinrock bei TikTok. Und weiter: „Ich liebe Millie Bobby Brown, aber das ist nicht die süße Geschichte, für die ihr sie haltet. Ich bin mir sicher, dass sie und ihr Szenenpartner eine gute Beziehung aufgebaut haben und viel Vertrauen haben, aber wir sollten niemals jemanden während eines Kampfes oder einer intimen Szene überraschen.“

Weitere News:

Die Intimitätskoordinatorin erklärt, dass Millie nicht um Louis‘ Erlaubnis gebeten habe, ihn küssen zu dürfen. Seine überraschte Reaktion spreche dafür, dass die „Kommunikation nicht so verlaufen ist, wie sie eigentlich hätte verlaufen müssen“. Steinrock betont zudem, dass Millie Bobby Brown in dieser Konstellation deutlich mehr Macht habe als ihr noch recht unbekannter Co-Star und diese ausnutze. „Fürs Protokoll, ich liebte ‚Enola Holmes 2‘, aber das nächste Mal müssen wir um Zustimmung bitten.“