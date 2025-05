Schwere Vorwürfe gegen Meghan Markle – droht ihr jetzt die nächste Klage?

Hinter Meghan Markle liegen schwierige Monate. Die Ehefrau von Prinz Harry hatte immer wieder mit rechtlichen Angelegenheiten rund um ihre Marke „As Ever“ zu kämpfen. Sowohl der Name als auch das Logo sorgten für Probleme.

Nachdem es in diesem Thema zu einer Einigung gekommen war, folgt nun der nächste Paukenschlag für die zweifache Mutter. Eine Amerikanerin will Meghan Markle nun verklagen und fordert Schadensersatz in Millionenhöhe.

Schwere Vorwürfe gegen Meghan Markle

Eine Dame aus dem US-Staat Maryland geht nun mit schweren Vorwürfen gegen die Herzogin von Sussex an die Öffentlichkeit. Sie droht Meghan Markle damit, sie auf 10 Millionen Dollar Schadensersatz zu verklagen. Umgerechnet sind das in etwa 8,9 Millionen Euro.

Der Grund: Die Frau hat ein Badesalz nach gemischt, welches Meghan und Harry in der Netflix-Doku „With Love, Meghan“ präsentiert hatten. Dieses besteht aus Epsomsalz, Himalaya-Salz, Arnikaöl und Lavendelöl. Doch statt einer weichen und gepflegten Haut gibt es bei der Amerikanerin eher den gegenteiligen Effekt.

Droht Meghan Markle eine Millionenklage?

Laut der Frau aus Maryland habe sie nach dem Bad mit dem Salz Hautirritation sowie Schmerzen und sogar Hautgeschwüre bekommen. Sie betont dabei, dass sie Diabetikerin sei und aus diesem Grund besonders empfindlich reagieren würde.

„Anfangs spürte ich ein leichtes Kribbeln, ohne dass es unangenehm war. Als der Wasserstand jedoch so weit stieg, dass er meine Beine bedeckte und mein Gesäß erreichte, begann ich, in diesen Bereichen ein Brennen und erhebliche Beschwerden zu spüren“, behauptet sie gegenüber dem amerikanischen Portal „RadarOnline.com“.

Die Frau wirft Meghan Markle nun vor, dass sie in der Netflix-Serie nicht ausreichend über Risiken des Badesalzes für Menschen mit Diabetes aufgeklärt habe.