Netflix verkündet Mega-Sensation – Fans flippen aus: „Absolutes Dreamteam“

Reality-Fans bekommen ein großes neues Geschenk zum Jahr 2025. Es wird ab dem 3. Januar beim Straming-Riesen Netflix eine deutsche Version des weltweiten Reality-Klassikers ,,Love is blind“ geben. Das Format wird von Redseven Entertainment produziert.

Außerdem können sich die Zuschauer auf ein Moderationsehepaar freuen. Die Rede ist vom bekannten Sat 1 Frühstücksfernsehen-Moderator Chris Wackert-Brungs und seiner Ehefrau, der RTL-Moderatorin Steffi Brungs. Die VIP-Expertin der RTL-Formate ,,Punkt 6″ und ,,Punkt 12″ kann es selbst auch kaum erwarten. Dies verkündete sie auf ihrem Instagramprofil mit einem Video. Dort sind Steffi und ihr Ehemann in schillernden und smarten Outfits an den zukünftigen Drehorten der Datingshow zu sehen.

Netflix: ,,Love is blind“ erreicht deutsche Wohnzimmer

Doch wodurch zeichnet sich ,,Love is blind“ überhaupt aus? In Amerika ist dieses Konzept schon seit vier Jahren bekannt. Länder wie unter anderem Brasilien, Japan, Schweden, Mexiko und Großbritannien zogen in den letzten Jahren nach und integrierten es in ihr Unterhaltungsprogramm. Nun ist der Startzeitpunkt für Deutschland gekommen.

Das Moderatorenpaar bietet dabei 30 Singles die Möglichkeit sich zu verlieben. Dennoch gibt es dabei eine Besonderheit. Es sind keine normalen Dates, die die Kandidaten miteinander verbringen. Die Auserwählten sehen sich beim ersten Aufeinandertreffen nicht. Sie müssen dabei den Fokus nur auf die Stimme und die Äußerung ihrer potenziellen Datepartner setzen. Ohne auf das Äußerliche zu achten, müssen sie sich für das Ja-Wort entscheiden. Das hat den kuriosen Effekt, dass die getrauten Paare sich erst nach der Verlobung in die Augen schauen können.

Moderator Wackert-Brungs sagt dazu: ,,Dass die Singles bei ‚Love is Blind: Germany‘ die alltägliche und oft überladene Dating-Welt verlassen, finde ich extrem mutig. Im besten Fall können die Dates in den Pods dafür sorgen, dass sich zwei Menschen finden und den Rest ihres Lebens miteinander verbringen. Diesen Gedanken finde ich sehr schön.“ Seine Ehefrau blickt den Entwicklungen der Show gespannt entgegen: ,,Wir freuen uns sehr, sie auf dieser aufregenden und verrückten Reise begleiten zu dürfen.“

Geballte Vorfreude auf ,,Love is blind“

Und wie sehen die Reaktionen der zukünftigen Zuschauer aus? Unter dem geposteten Video von Moderatorin Steffi Brungs freuen sich besonders viele Follower über das Moderationspaar:

,,OMG, ich liebe die beiden als Moderationspaar“

,,Oh, dass ihr das moderiert, ist ja so toll!“

,,Wie cool ist das denn! Das stand nicht auf meiner 2024 Bingocard“

,,Besser geht es nicht! Absolutes Dreamteam und Traumpaar!“

,,Ich bin so gespannt. Ich warte ungeduldig!“

,,No way? Ihr moderiert zusammen? Und dann diese Show? I love, love, love it!“

Man könnte diese Liste an begeisterten Kommentaren sehr weit weiterführen. Viele Follower freuen sich auf das zukünftige Format und das Moderationspaar. Es bleibt abzuwarten, ob im Januar 2025 ebenfalls alle ihren Tag durch dieses Dating-Format auf Netflix ausklingen lassen.