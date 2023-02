Netflix: Dir kommt Marguerite aus „Kämpferinnen“ bekannt vor? Aus diesem Kult-Film kennst du sie

Wer sich an den derzeit beliebtesten Netflix-Serien orientiert, kommt an „Kämpferinnen“ nicht vorbei. Die französisch-belgische Drama-Serie handelt von vier Frauen während des Ersten Weltkrieges: eine Nonne, eine Krankenschwester, eine Prostituierte und eine Witwe, die Fabrikchefin geworden ist.

Die Besetzung von „Les Combattantes“ (so der Originaltitel der Netflix-Serie) dürfte vor allem das französische Publikum staunen lassen. Denn: Unter den Hauptdarstellerinnen befindet sich ein wahrer Kinostar. So hat Audrey Fleurot sogar schon an einem Blockbuster mitgewirkt, der beinah für die Oscars nominiert worden ist.

Netflix-Star Audrey Fleurot war schon in „Ziemlich beste Freunde“ zu sehen

In der neuen Miniserie „Kämpferinnen“ spielt Audrey Fleurot als Pariser Prostituierte Marguerite eine der Hauptrollen und stellt für die meisten Zuschauer einen der spannendsten Charaktere dar. Viele von ihnen werden beim Anblick der Schauspielerin aber sicherlich nur eines im Kopf haben: Warum kommt mir ihr Gesicht nur so bekannt vor?

Tatsächlich dürften die meisten Zuschauer Audrey Fleurot aus einer früheren Rolle kennen. Im Kult-Film „Ziemlich beste Freunde“ aus dem Jahr 2011 hat sie Magalie, die Assistentin und Sekretärin des wohlhabenden Philippe, gespielt. Der Film ist im Jahr 2012 als offizieller Beitrag Frankreichs für eine Oscar-Nominierung in der Kategorie „Bester fremdsprachiger Film“ ausgewählt worden. Für eine wirkliche Nominierung hat es leider nicht gereicht. Nichtsdestotrotz hat die herzerwärmende Komödie weltweit mehr als 368 Millionen Euro eingespielt.

Bei Netflix zeigt sich die Schauspielerin nun in einer deutlich ernsteren Rolle, doch genau das sei es, was Audrey Fleurot auch so an „Kämpferinnen“ fasziniere. „Mich reizt besonders das Genre der großen historischen Saga mit starken Charakteren. Als Zuschauer finde ich es toll, dass das Fernsehen historische Serien wiederbelebt. Es bringt Perspektive, eine gewisse Veränderung … Und dann haben wir als Schauspielerinnen das Glück, diese unglaublichen Kostüme tragen zu können. Wir verkleiden uns und ich liebe es. Weil ich diesen Job ja mache, um Spaß zu haben“, erklärt sie im Interview mit dem französischen Filmmagazin „Premiere“.