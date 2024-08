Netflix-Star Julián Ortega (†41) aus dem Leben gerissen – überraschender Tod am Strand

Ein sonniger Strandtag (25. August) in Marbella nahm eine dramatische Wendung: Der beliebte Netflix-Schauspieler Julián Ortega verstarb plötzlich im Alter von nur 41 Jahren – und das mitten am Strand im Süden Spaniens!

Die Nachricht schockierte die gesamte Filmwelt. Julián Ortega, bekannt aus der Erfolgsserie „Elite“, erlitt laut spanischen Medienberichten am Zahora-Strand einen Herzinfarkt. Entsetzte Strandbesucher riefen sofort um Hilfe, während Sanitäter 30 Minuten lang verzweifelt versuchten, den talentierten Schauspieler wiederzubeleben. Doch trotz aller Bemühungen, einschließlich des Einsatzes eines Defibrillators, konnten sie sein Leben nicht retten.

Netflix-Star Julián Ortega verstirbt plötzlich im Alter von 41 Jahren

Julián Ortega hatte sich durch seine Rollen in „Caronte“, „Elite“ und „Nunc Et in Hora“ einen Namen gemacht. In „Elite“ begeisterte er die Zuschauer als Manager des beliebten Treffpunkts „La Cabaña“. Die Serie, ein fesselndes Drama über Schüler einer Elite-Highschool, zog weltweites Interesse auf sich und begeisterte die Zuschauer. Bereits im ersten Monat nach ihrer Veröffentlichung streamten über 20 Millionen Netflix-Konten die erste der acht Staffeln.

+++ Netflix: Kunden wird Frist gesetzt – schon bald ist es für sie zu spät +++

Die Film- und Fernsehwelt trauert um Julián Ortega. Schauspielerkollegen und Freunde erinnern sich an ihn als großartigen Künstler und warmherzigen Menschen. Freund Fernando Tejero lässt auf Instagram seiner Trauer freien Lauf: „Das Leben kann manchmal so grausam sein. Ich bin untröstlich, lieber Freund. Du warst ein großartiger Schauspieler und ein noch besserer Mensch.“

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Auch seine Kollegin Sílvia Marsó trauert: „Er war ein unglaublicher Schauspieler und ein Kollege, der so aufrichtig, ehrlich und freundlich war wie seine Eltern. Ich kann mir nicht einmal ansatzweise vorstellen, wie sich seine Eltern und alle, die ihn in der Branche kannten, fühlen müssen. Es ist einfach furchtbar. Ich kann es nicht fassen. Ich bin absolut traurig.“

Julián Ortega hinterlässt eine schwer zu füllende Lücke in der Welt des Schauspiels. Dabei werden die beeindruckende Karriere und das charismatische Wesen des Netflix-Darstellers jedoch unvergessen bleiben.