Netflix: Kunden wird Frist gesetzt – schon im August ist es für sie zu spät

Von Actionfilmen über romantische Komödien bis hin zu Horror-Streifen: Der Streamingdienst Netflix hat in Sachen Filme und Serien für alle Geschmäcker etwas im Angebot. Doch in der jüngsten Vergangenheit sorgten zahlreiche Änderungen für lange Gesichter bei den Abonnenten.

Neben einigen Preiserhöhungen sorgte auch die Abschaffung des Account-Sharing für Frust. Nun verkündet Netflix eine weitere Änderung für die Nutzer. Diese sollten jetzt ganz schnell sein.

Netflix zeigt Film mit „Harry Potter“-Star Daniel Radcliffe

Ungefähr ein Jahr ist es nun her, dass Netflix die US-amerikanische Komödie „Weird: Die Al Yankovic Story“ in das Programm aufgenommen hat. Harry-Potter-Star Daniel Radcliffe spielt in dem Streifen die Hauptrolle und begeistert dort sowohl Film-Fans als auch die Kritiker.

+++ Netflix: Krasse Änderungen geplant! Kunden müssen sich vorsehen +++

Es handelt sich dabei um eine stark fiktionalisierte Filmbiografie über den US-amerikanischen Musiker und Parodisten Weird Al Yankovic, welcher vor allem durch seine humorvollen Lieder, die die Pop-Kultur parodiert, bekannt wurde. Wer den Film noch sehen will, sollte sich nun aber sputen. Denn Netflix greift jetzt gnadenlos durch.

Netflix macht es offiziell

Jetzt ist es raus: Netflix wird „Weird: Die Al Yankovic Story“ offiziell aus dem Angebot streichen. Bis zum 31. Juli haben alle Abonnenten noch die Möglichkeit, den Film zu streamen. Ab dem 1. August ist dann aber Schluss mit lustig. Warum der Streamingdienst diese Entscheidung getroffen hat, ist bislang unklar.

+++ Netflix für nur 2.22€ – mit einfachem Trick können Kunden einiges sparen +++

Mehr Nachrichten haben wir heute hier für dich zusammengestellt:

Netflix bleibt dennoch der unangefochtene König der Streaming-Welt. Die Plattform investiert regelmäßig Milliarden in neue Inhalte und Technologien.