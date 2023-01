Netflix-Star Adama Niane tot: Seine Rolle in „Lupin“ machte ihn weltberühmt

Große Trauer bei den Fans des französischen Schauspielstars Adama Niane. Der Franzose, der im Netflix-Hit „Lupin“ die Rolle des Leonard Kone übernahm, wurde lediglich 56 Jahre alt. Wieso Niane bereits so früh aus dem Leben schied, ist bislang nicht bekannt.

In den sozialen Netzwerken ist die Trauer ob des viel zu frühen Todes des „Netflix“-Stars groß. Omar Sy, der zusammen mit Adama Niane in „Lupin“ spielte, schrieb bei Twitter: „Ich sende den Angehörigen von Adama Niane, einem großartigen Schauspieler, an dessen Seite ich die Chance und das Vergnügen hatte, zu spielen, mein tief empfundenes Beileid. Ein Mann von seltenem Wohlwollen … Möge seine Seele in Frieden ruhen.“

Trauer um Netflix-Star Adama Niane

Ebenfalls in Trauer ist Filmregisseur Olivier Abbou. Er schrieb laut „The Sun“ über seinen guten Freund Adame Niane: „Mit großer Trauer habe ich vom Tod von Adama Niane erfahren, mit dem ich das Vergnügen hatte, an den beiden Staffeln von Maroni und Fury zu arbeiten. Wir haben uns seit 4 Jahren nicht mehr getrennt und intensive menschliche und künstlerische Abenteuer am Ende der Welt geteilt, in Guyana, St. Pierre und Miquelon und sogar in Lille. Er war verlobt, erleuchtet, gesund, talentiert, mächtig. Er war mein Held, ein Freund und Komplize. Geh in Frieden.“

Im Netflix-Hit „Lupin“ spielte Niane die Rolle des Auftragskillers Leonard Kone. Von Hubert Pellegrini als Attentäter eingesetzt, gab Niane den Gegenpart zu Omar Sys Rolle Lupin. Er war in der Serie zudem für die Morde an Babakar Diop und Fabienne Bériot sowie die Entführung von Raoul Diop verantwortlich. Die Geschichten stammen aus der Feder des Franzosen Maurice LeBlanc. Er schuf die Charaktere im Jahre 1905.

„Lupin“ war die erste französische Serie, die es in den Netflix-Charts auf die 1 schaffen konnte. Bislang erschienen zwei Staffeln. Eine dritte Staffel ist bereits angekündigt.