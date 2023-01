Michael Wendler sorgt für Diskussionen bei Twitter – „Lieber sterbe ich“

Michael Wendler hat in den vergangenen Monaten ja schon einige Wendungen hingelegt. Gestartet als Schlagersänger, konnte der Dinslakener einen Jury-Job bei Deutschlands bekanntester Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ ergattern. Den jedoch verlor er auch ganz schnell wieder. Nach kruden Aussagen zum Thema Corona trennten sich die Wege vom Wendler und RTL.

Im Folgenden sorgte Michael Wendler auf Telegram mit weiteren Theorien zu Corona, US-Wahl und Ukraine-Krieg für wenig schöne Schlagzeilen. Besonders Gesundheitsminister Karl Lauterbach wurde von Michael Wendler heftig kritisiert. Unter anderem als Lügner hatte der „Egal“-Sänger den Gesundheitsminister tituliert. Doch nun lobt der Wendler den 59-Jährigen plötzlich. Was ist denn da passiert?

Michael Wendler lobt Karl Lauterbach

Vor einigen Tagen hatte der Bundesgesundheitsminister dafür ausgesprochen, die Organspendegesetze zu reformieren. Lauterbachs Vorschlag: die Widerspruchslösung. Anstatt wie jetzt zuzustimmen, dass nach dem Tod Organe entnommen und gespendet werden dürfen, soll es nach Lauterbachs Vorschlag genau andersherum sein. Sprich: Wer nicht ausdrücklich der Entnahme seiner Organe widerspricht, dessen Organe dürften gespendet werden.

Für Wendler eine sinnige Lösung. „Ich persönlich finde den Vorschlag von Karl Lauterbach gut. So viele Menschen könnten durch Organspenden nach dem Ableben des Spenders gerettet werden“, schreibt der Sänger bei Instagram.

Was er damit bezwecken will? Unklar. Von den Followern kassiert der Mann von Nackt-Model Laura Müller jedoch ordentlich Häme. „Lieber sterbe ich, als Gefahr zu laufen, dass mir ein Organ vom Wendler eingepflanzt wird“, schreibt beispielsweise ein Twitter-User. Und ein anderer ergänzt: „Da will einer Pluspunkte sammeln.“ Die kämen gerade wohl nicht schlecht.

Erst zuletzt hatte Mallorca-Star Krümel via dieser Redaktion verlautbaren lassen, dass der Wendler in diesem Jahr nicht bei ihr auf der Sonneninsel auftreten werde. Die Forderungen des Schlagerstars würden ihr Budget sprengen, so Krümel.