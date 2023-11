Wird Nelson Müllers „Restaurant Schote“ fleischlos? „Habe schon drüber nachgedacht“

Es ist eine Frage, die in den vergangenen Jahren immer wieder diskutiert wurde, und die auch jetzt im Zuge der Klimadebatte brandaktuell ist: Wie lange können wir es uns noch leisten, Fleisch zu essen? Es ist eine Frage, die Politiker umtreibt, Klimaschützer, Vegetarier, aber auch Köche wie beispielsweise den Essener-Star Gastronom Nelson Müller.

Der 44-Jährige betreibt in der Ruhrgebietsstadt die Lokalitäten „Müllers auf der Rü“ und das „Restaurant Schote“. In beiden Restaurants bietet Nelson Müller Fleisch an. Doch wie lange wird das noch möglich sein? Und hat er vielleicht schon einen Plan im Hinterkopf, auf vegetarisches Essen umzustellen? Darüber haben wir mit dem TV-Koch im Rahmen des „Deutschen Nachhaltigkeitspreises 2023“ im Düsseldorfer Maritim-Hotel gesprochen.

Starkoch Nelson Müller über fleischlose Ernährung

„Wenn wir davon aus ausgehen, dass wir in 2050 sicherlich zehn Milliarden Menschen auf der Erde sind, die berechtigterweise denselben Fleischkonsum haben möchten, wie wir ihn in Europa haben, dann werden wir große Probleme bekommen“, sagt der Starkoch deutlich.

Von daher sei es gut, Vorreiter zu sein, und einen Trend zu kreieren, so Müller. Vegetarische und fleischlose Ernährung müsse sexy gemacht werden, ist sich der 44-Jährige sicher. „Es geht ja nicht darum, gar kein Fleisch zu essen, aber es geht darum, den Fleischkonsum zu reduzieren“, so der Mann, der häufiger Gast in TV-Shows wie beispielsweise der ZDF-„Küchenschlacht“ ist.

Doch würde er sein „Restaurant Schote“ auf komplett fleischlose Kost umstellen? „Ich habe schon ein paarmal darüber nachgedacht. Daniel Humm, ein 3-Sterne-Koch, hat das in New York beispielsweise getan. Ich habe selbst total Spaß daran. Es ist aber eine komplett neue Herangehensweise. Man kann sehr viel Zeit investieren, Gerichte zu kreieren die vegetarisch sind, und ein ähnliches Spaßerlebnis – sei es von der Aromatik, sei es von der Textur, sei es von Umami – bieten. Wenn wir ein Fleisch grillen beispielsweise, die Kruste, der Geruch, das finden wir ja alles toll. Wie kann ich das neu interpretieren? Wie kann ich das neu reproduzieren mit vegetarischen Themen? Das ist gar nicht so einfach. Da muss man Zeit investieren. Das hat Daniel Humm gesagt, dass er daran Spaß hatte. Ich habe auch Spaß daran und kann mir das total vorstellen. Es ist ein Prozess, in dem wir mittendrin sind und der spannend ist“, so Müller.