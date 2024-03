Starkoch Ali Güngörmüş über die AfD: „Ich habe wirklich Angst“

Er ist einer DER Stars der deutschen Küchenszene: Ali Güngörmüş. Der 47-Jährige betreibt mit dem „Pageou“ eines der angesagtesten Restaurants Münchens, ist regelmäßig in TV-Shows wie beispielsweise „Roadtrip Amerika“ mit Frank Rosin und Alex Kumptner oder der ZDF-„Küchenschlacht“ zu sehen, und veröffentlicht nebenbei auch noch einen Kochbuch-Bestseller nach dem anderen.

Am 25. März 2024 erscheint das neueste Werk von Ali Güngörmüş. In „Mediterran Express“ verspricht der Starkoch über 80 Rezepte, die mit wenigen Zutaten in kürzester Zeit richtig Spaß machen sollen. Wir haben mit dem Kabel-1-Star über sein neues Buch, seinen Kühlschrank und den Aufstieg der AfD gesprochen.

„Mediterran Express“ heißt Ihr neues Kochbuch. Was hat Sie inspiriert?

Mein letztes Kochbuch – Meze vegetarisch – wurde sehr gut angenommen, daraufhin habe ich mir Gedanken gemacht, wie denn ein neues Buch aussehen, und vor allem in welche Richtung es gehen könnte. Ich weiß ja, dass die mediterrane Küche sehr beliebt, und natürlich auch die gesündeste Küche auf der Welt ist. Es sollte ein Kochbuch für Laien sein. Wenn ich von der Arbeit nach Hause komme, möchte ich mich nicht noch drei Stunden in die Küche stellen, das ist zu viel. Und so haben wir ein Kochbuch gemacht, in dem wir uns auf das Wesentliche reduzieren.

Sie schreiben in Ihrem Buch, dass es nur fünf bis sieben Zutaten pro Gericht braucht.

Genau, ich habe selbst nur einen kleinen Kühlschrank zu Hause. Da passt einfach nicht so viel rein. Wenn ich richtig Hunger habe und den Kühlschrank öffne, dann sind da nur drei bis fünf Sachen. Klar, Mehl, Nudeln, Reis habe ich immer da. Aber an frischen Speisen sind es meistens nur so drei bis fünf Sachen.

Moment mal, der Starkoch hat nur drei bis fünf Lebensmittel in seinem Kühlschrank?

(lacht). Ja, habe ich wirklich. Wissen Sie was, ich mache jetzt mal meinen Kühlschrank auf. Da ist Joghurt, den habe ich immer zu Hause. Brokkoli, Romana-Salat, Erdbeeren, Chicorée-Salat, ein paar Zwiebeln, ein paar Kartoffeln, Radieschen, und Eier habe ich noch. Ich gehe lieber frisch einkaufen und verbrauche die Sachen dann direkt. Ich mag es einfach nicht, Lebensmittel wegzuschmeißen. Das muss nicht sein. Solange es Menschen auf der Welt gibt, die hungrig ins Bett gehen, dürfen wir nicht mit den Ressourcen so leichtsinnig umgehen.

In Ihrem Buch sind viele Gerichte vegetarisch. Glauben Sie, dass vegetarische Gerichte Fleisch- und auch Fischgerichte irgendwann völlig ersetzen?

Ob es eine komplette Umstellung geben wird, weiß ich nicht. Allerdings geht der Trend dahin, dass sich die Leute immer mehr vegetarisch ernähren. Das ist auch gut so. Ich habe früher auch deutlich mehr Fisch und Fleisch gegessen, mittlerweile esse ich nur noch ein bis zweimal Fleisch in der Woche. Man muss ja nicht auf alles verzichten. Wenn wir von allem ein bisschen nehmen, ist die Freude doch am größten.

Sie waren zuletzt wieder mit Alexander Kumptner und Frank Rosin auf dem Roadtrip durch Amerika. Ist eine solche Show harte Arbeit oder doch eher ein bisschen Urlaub?

Das ist kein Urlaub. Es wird zwar immer so verstanden, aber so ist es nicht. Dennoch ist es eine schöne Zeit gewesen. Alexander Kumptner und Frank Rosin sind meine Freunde geworden, du wächst über die Zeit wirklich zusammen. Man vertraut sich einander Dinge an, die man nicht jedem erzählen würde. Aber wir waren natürlich auch den ganzen Tag unterwegs. Wir wollten den Zuschauern das echte Amerika vermitteln. Wir haben viel erlebt, wir haben viel gesehen, aber es war letztlich auch Arbeit. Mindestens zehn, eher zwölf bis 14 Stunden haben wir am Tag gedreht. Wir wollten ja mit viel Material nach Hause kommen.

Sie sind das Paradebeispiel für eine gelungene Integration. Als Kind nach Deutschland gekommen, die Lehre abgeschlossen und heute erfolgreicher Unternehmer und Koch. Wie bewerten Sie die politische Lage in Deutschland und auch den Aufstieg der AfD?

Die Umfragewerte der AfD sind zu hoch. Sie spielen mit den Gefühlen und Emotionen der Bürger. Das ist Populismus und Angstmacherei. Sie vermitteln, dass Migranten, die hier hinkommen, den Menschen etwas wegnehmen würden. Das ist nicht so. Ich finde das überhaupt nicht schön. Ich habe wirklich Angst. Wir haben es ja in Amerika gesehen. Das Land ist gespalten, entweder du bist patriotisch amerikanisch oder Demokrat, aber dazwischen gibt es nichts. Wir dürfen nicht dahinkommen.

Sobald Menschen Angst um ihren Wohlstand haben, schlagen sie um sich. Das ist für mich unbegreiflich. Niemand verlässt seine Heimat freiwillig, aber was willst du denn machen, wenn du Schutz suchst? Ich finde es gut, dass wir den Menschen helfen. Was ich toll finde, sind die Demonstrationen. Wir haben gezeigt, dass wir die Mehrheit sind. Und das ist ein gutes Zeichen.

„Mediterran Express“, das neue Kochbuch von Ali Güngörmüş, erscheint am 25. März 2024 im DK Verlag. Kostenpunkt: 24,95 Euro.