Neu im Kino: „Monkey Man“ will so cool sein wie John Wick – und scheitert krachend

„John Wick in Mumbai“ – so wurde der neue Action-Thriller „Monkey Man“ (Kinostart: 4. April) in Fankreisen bereits beschrieben. Und wen man sich den fertigen Film ansieht, dann sind die Parallelen zum Auftragskiller-Franchise mit Keanu Reeves tatsächlich unübersehbar. Ein schicker Anzug in blutigen Schlägereien, ein süßer Hundewelpe – und spätestens, wenn unser Held wortwörtlich gefragt wird, ob er die John-Wick-Filme mag, gibt es keinen Zweifel mehr, woher die Inspiration für „Monkey Man“ stammt.

Aber kann „Monkey Man“ für Action-Fans tatsächlich ein neuer Geheimtipp werden, der einen ähnlichen Kultstatus wie John Wick erreicht?

„Monkey Man“ neu im Kino – der indische John Wick?

Dev Patel (Oscar-nominiert für „Lion“, 2017) hat hier Leib und Seele in „Monkey Man“ investiert. Er sitzt nicht nur erstmals bei einem abendfüllenden Spielfilm auf dem Regiestuhl, er arbeitete auch mit am Drehbuch und übernimmt zudem noch die Hauptrolle.

Patel fing als Zehnjähriger mit Taekwondo an, hatte mit 16 bereits seinen ersten Schwarzen Gürtel. Und in „Monkey Man“ zeigt der mittlerweile 33-Jährige auf beeindruckende Art und Weise, was er kann. Wahrscheinlich hätten die wenigsten Zuschauer dem sonst so schlaksig wirkenden Patel eine derartige Form und Physis zugetraut.

Die Action-Choreos sind gelungen, der Brite übernimmt viele seiner Stunts selbst – und ist auch bereit, für die Kunst zu leiden. Während der Dreharbeiten brach sich Patel die Hand, zwei Zehen, verletzte seine Schulter und erlitt eine Augeninfektion.

Doch so groß der Respekt vor Patels körperlicher Leistung in diesem Film auch ist – das allein reicht nicht aus, um über die Schwächen von „Monkey Man“ hinwegzutrösten.

Welche Probleme der Film hat, verrät euch unser Redakteur Aaron Tanzmann, der sich „Monkey Man“ vorab angeschaut hat. Im Video oben erfahrt ihr, woran der Actionthriller am Ende scheitert.

„Monkey Man“ startet am 4. April 2024 in den deutschen Kinos. Der Film hat noch keine FSK-Freigabe und dauert 120 Minuten.

