Mike Heiter und Leyla Lahouar schocken Fans mit freizügigem Foto – „Billiger geht nicht“

Es ist wohl die romantischste Geschichte, die das Trash-TV in den vergangenen Monaten hergegeben hat: Mike Heiter und Leyla Lahouar lernten sich im RTL-Dschungelcamp kennen und lieben. Aus den einstigen Show-Konkurrenten ist ein Paar geworden.

Nach einer kurzen Kennenlern-Phase abseits der Kameras machten Mike Heiter und Leyla Lahouar es offiziell: Ja, sie sind ein Paar! Seitdem gehen der Ex von TV-Krawallnudel Elena Miras und die ehemalige „Bachelor“-Kandidatin durch dick und dünn. Dabei versorgen sie ihre Instagram-Follower auch regelmäßig mit zuckersüßem Pärchen-Content. Doch nicht alles kommt gut an, wie das Traumpaar jetzt erfahren musste.

Mike Heiter und Leyla Lahouar gehen einen Schritt weiter

Egal ob mit witzigen Kochvideos oder einem Stylecheck, in welchem das Paar seine Outfits präsentiert: Mike und Leyla wissen genau, wie sie ihre Fans unterhalten können. Dazu posten sie auf der Social-Media-Plattform auch regelmäßig Kurzclips, welche sie beispielsweise beim leidenschaftlichen Knutschen im Pool zeigen. Jetzt sind die beiden sogar noch einen Schritt weitergegangen.

Der neuste Instagram-Schnappschuss zeigt das verliebte Pärchen, wie es in den Spiegel blickt. Während Leyla sitzt, hat sich Mike hinter sie gestellt. Beide scheinen gerade aus der Dusche gekommen zu sein, die 28-Jährige trägt ein Handtuch auf dem Kopf, während die Haare des 32-Jährigen noch nass erscheinen. So weit, so gut. Aber ein Detail springt den Fans sofort ins Auge: Leyla ist obenrum komplett nackt!

Busen-Grapscher bei Mike und Leyla

Ihre Brüste werden dabei lediglich von Mikes Händen bedeckt. „Falsche Brüste, aber echte Liebe“, lautet die kreative Caption zu dem Beitrag. Leyla hat nie einen Hehl daraus gemacht, dass sie bei ihren Brüsten von einem Beauty-Doc hat nachhelfen lassen.

Nicht alle Fans sind von dem Nackedei-Schnappschuss begeistert. „Noch billiger geht nicht“, „Braucht ihr so Aufmerksamkeit“ oder „Peinlich, wenn es die Familie sieht und zweitens will ich nicht wissen wie viele seiner Kollegen sich drauf aufgeilen“, meinen beispielsweise drei Follower.

Es gibt auch Unterstützung

Doch es gibt auch zahlreiche Fans, die an dem Foto nichts Verwerfliches finden. „Alle regen sich auf, obwohl man einfach gar nichts sieht“ schreibt eine Anhängerin. Man darf gespannt sein, was sich Mike und Leyla für ihre Fans in der Zukunft noch einfallen lassen.