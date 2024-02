Mickie Krause verrät: Es begann vor drei Jahren

Partyschlagersänger Mickie Krause ist von der Ballermann-Bühne nicht mehr wegzudenken. Auf welcher Bühne er auch einst mal stand, verrät er nun auf Social Media:

Denn der Entertainer schwelgt jetzt in alten Erinnerungen. Mit einem Post auf Instagram sorgt er für Flashbacks, die ihm bis heute nicht aus dem Kopf gehen.

Premiere für gleich zwei Personen

Mit dem Start der diesjährigen „Let’s Dance“-Staffel kommen auch bei Mickie Krause wieder Erinnerungen hoch. 2021 nahm der Sänger an dem Tanzformat auf RTL teil und schaffte es sogar bis in die 6. Show.

Mickie Krause belegte mit Profitänzerin Malika Dzumaev vor drei Jahren den neunten Platz. Und für beide hieß es damals Premiere, in der Show aufzutreten – denn es war auch Malikas erste „Let’s Dance“-Staffel.

Mickie Krause: „Ich wollte beweisen, dass man mit zwei linken Füßen tanzen kann“

Damals wollte der Entertainer es sich vor allem selbst zeigen, was er so alles draufhat: „Ich mache bei ‚Let’s Dance‘ mit, um zu beweisen, dass man auch mit zwei linken Füßen tanzen kann,“ so Mickie Krause kurz vor dem Start der Show 2021. Und das tat er: mit viel Ehrgeiz und Disziplin trainierte der Sänger hart für seine Tanzeinlagen – die sich später sehen ließen!

Damit überraschte er auch die Zuschauer. Denn normalerweise kennt man den 53-Jährigen mit frechen Partyliedern oder zu Witzen aufgelegt. Doch während der Show zeigte er viel Ehrgeiz und Herzblut.

„Heute vor drei Jahren begann meine ‚Let’s Dance‘ Reise!“

Auch kurze Zeit später war seine „Let’s Dance“ Reise noch nicht zu Ende. Denn er durfte danach sogar beim alljährlichen Discofox-Marathon noch einmal seine Songs live performen.

Dass ihm seine Teilnahme bis heute nicht aus dem Kopf geht, zeigt jetzt Mickie Krauses neuer Instagram Beitrag: „Heute vor drei Jahren begann meine ‚Let’s Dance‘ Reise!“, schwelgt der Sänger in Erinnerungen.

Fans sind immer noch begeistert

Weiter schwärmt der Entertainer: „Ich habe es wirklich genossen! Das war ein großartiges Abenteuer! Danke, dass ich dabei sein durfte!“ Das sind doch mal positive Worte für seine damalige Teilnahme!

Auch seine Follower auf Instagram sind immer noch begeistert von seinen Tanzeinlagen: „Ich fand’s herrlich mit dir und Malika, da konnte man dich mal ‚anders‘ kennenlernen“, so ein Kommentar.

Ob Mickie Krause nochmal ein „Let’s Dance“-Comeback plant? Er wäre sicherlich mit vollem Wetteifer dabei!