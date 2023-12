Mickie Krause kann es nicht glauben: „Das hier toppt alles“

Er ist kaum aus der Schlagerwelt wegzudenken: Mickie Krause füllt mit seinen Partyliedern wie „Schatzi, schenk mir ein Foto“ oder „Reiß die Hütte ab“ die Konzerthallen und bestätigt immer wieder: Der Sänger ist ein echter Stimmungsgarant!

Doch auch ein Vollprofi kommt natürlich hin und wieder ins Staunen! Auf Instagram teilt dieser nun ein beeindruckendes Video mit seinen 149.000 Followern. Demnach besuchte der „Eine Woche wach“-Interpret das Konzert der gefeierten Rockband U2. Doch was macht Mickies Konzerterlebnis so besonders?

Mickie Krause: so etwas hat er noch NIE erlebt

Tausende von Fans stehen plötzlich mitten in der Wüste Nevadas – so scheint es! Kraftvoller Gesang, dröhnender Bass und eine atemberaubende Bühnenlandschaft machen den Abend zu einem einzigartigen Erlebnis. Dafür lohnt sich selbst der weite Weg bis nach Las Vegas!

In den sozialen Medien kommt Mickie aus dem Schwärmen nicht mehr raus und schreibt: „Unbeschreiblich, einzigartig! Ich habe schon viel gesehen, aber das hier toppt alles!“ Und tatsächlich ist diese Konzerthalle was ganz Besonderes! Mit seiner kugelrunden Form besitzt das „The Sphere“ immerhin die größte LED-Leinwand der Welt!

Sicherlich ein Erlebnis, das man nicht so schnell vergessen wird! Auch Krauses Follower sind von den Aufnahmen fasziniert. Ein Fan des Sängers bedankt sich sogar dafür: „Lucky you! Vielen Dank, dass du uns mit deinem Video an der Atmosphäre teilhaben lässt!“ Ein anderer ergänzt: „Das ist die Zukunft im Konzert- und Showbereich.“ Und wer weiß, vielleicht steht Mickie selbst irgendwann auf dieser einzigartigen Bühne.