Mickie Krause packt über seine Schlager-Gage aus – SO viel bekommt er für einen Auftritt

Mit seiner wilden Perücke auf dem Kopf und seinen schlüpfrigen Song-Texten im Gepäck hat sich Ballermann-Star Mickie Krause über die Jahre einen Namen auf Mallorca gemacht. Auf der gesamten Insel trällern feierwütige Fans seine Lieder mit. Der 52-Jährige hat in seiner Branche Kult-Status erreicht.

Doch das kommt nicht von irgendwo, wie er selber immer wieder erzählt. Seit 1999 arbeitet Mickie Krause an seiner Karriere und daran, seine Lieder zu Hits zu machen. Dass ihm das mittlerweile gelungen ist, steht außer Frage. Doch was verdient man eigentlich so als Ballermann-Star? So viel sei gesagt: Es ist ein kleines Vermögen.

Mickie Krause plaudert aus dem Nähkästchen

In dem SWR-Format „Krause kommt“ trifft Moderator Pierre M. Krause auf verschiedene Promis und verbringt sogar eine Nacht bei ihnen. Genau das hat er jetzt auch mit seinem Namensvetter vor. Denn Ballermann-Star Mickie Krause öffnet ihm erstmals die Pforten seines Ferienhauses auf Norderney und spricht offen über bisher verborgenen Details seiner Karriere.

In einem Restaurant unterhalten sich Pierre M. Krause und Michael Engels, wie der Sänger mit gebürtigem Namen heißt, bei einem Bier und einer warmen Suppe. Dabei kommen sie vor allem auf die Schlager-Branche zu sprechen. Der Moderator will nämlich von dem vierfachen Vater wissen, was er so von anderen Künstlern hält: „Eine Malle-Karriere ist ja mittlerweile etwas, was automatisch folgt, wenn jemand zum Beispiel im Dschungelcamp war. Das sind ja auch keine Musiker, sondern Leute, die irgendwann mal in einem Trash-Format waren und die „singen“ da halt was. Was ist von dem zu halten?“

Es scheint, als hätte Mickie Krause nur auf diese Frage gewartet. Prompt schießt er los: „Die sehe ich nicht als Musiker, sondern bestenfalls als Performer. Das ärgert mich schon, weil ich werde immer mit diesen Leuten gemessen. Mit einer Micaela Schäfer oder einem Schäfer Heinrich möchte ich mich als Musiker nicht messen müssen.“

Mickie Krause verrät, was er für einen Auftritt bekommt

Im weiteren Verlauf des Gesprächs stellt Pierre M. Krause dann die bahnbrechende Frage, nach der Bezahlung eines solchen Musikers oder Entertainers am Ballermann. „Bist du der Bestverdienende?“, möchte der Moderator wissen. „Auf Mallorca? Nicht unbedingt. Da gibt es noch einige Künstler, die mehr Geld bekommen. Aber was Deutschland angeht, bin ich definitiv der mit am besten bezahlt wird“, antwortet Mickie Krause nüchtern.

Es liegt auf der Hand, dass Pierre M. Krause da nochmal nachhaken muss und nach konkreten Summen fragt. Zwar hält sich der Sänger dabei etwas bedeckter, gibt aber trotzdem eine grobe Richtung an: „Es ist eine fünfstellige Summe für einen Auftritt.“

