Mickie Krause: Das macht der Ballermann-Star plötzlich in Afrika – „Ich bin dann mal weg!“

In einem seiner größten Hits singt Mickie Krause: „Finger im Po, Mexiko, Paris, Athen, auf Wiederseh’n.“ Nun verschwindet der Schlagerstar aber in eine ganz andere Richtung. Der Musiker verkündet bei Instagram, dass es für ihn nach Afrika geht.

Die Nachricht kommt drei Monate, nachdem der Megapark die Zusammenarbeit mit Mickie Krause beendet hat und feststeht, dass der 52-Jährige in der kommenden Saison nicht mehr auf Mallorca auftreten wird. Versucht Mickie nun etwa, den Party-Schlager in Afrika groß zu machen?

Mickie Krause kündigt Auszeit an – und fliegt nach Afrika

In alter Hape-Kerkeling-Manier teilt Mickie Krause seinen Fans an Weihnachten mit: „Ich bin dann mal weg!“ Während sich der Komiker auf den Jakobsweg begeben hat, reist der Ballermann-Star gemeinsam mit seiner Familie nach Afrika – Sansibar, um genau zu sein. Zu den aufregenden News teilt er ein Foto von einem Bildschirm, der am Flughafen angebracht ist. Es zeigt die Flugnummer, Abflugzeit sowie das genaue Reiseziel.

„In den nächsten Tagen werde ich sicherlich mal was posten, aber nicht auf Kommentare eingehen“, erklärt Mickie seinen Followern. Der Entertainer braucht augenscheinlich eine Pause. Doch der „Zehn nackte Friseusen“-Sänger führt mehr im Schilde, als sich am Strand von Sansibar die Sonne auf den Bauch scheinen zu lassen.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Mickie Krause eröffnet seine dritte Schule in Afrika

„Am 4. Januar werde ich die Mickie-Krause-Schule in Kenia offiziell eröffnen“, verrät er vor dem Abflug. Der Schlagerstar hat in Afrika bereits drei Schulen bauen lassen – in Ruanda, Kenia sowie Namibia. Die Einrichtung in Kenia ist sogar schon seit September 2020 in Betrieb, doch aufgrund der Corona-Pandemie hat Mickie bisher nie die Chance bekommen, die Schule offiziell einzuweihen.

Weitere News:

Die Musik nimmt dort übrigens auch einen großen Raum ein. Als er im Jahr 2019 seine „Mickie Krause School“ in Ruanda eröffnet, singt er mit den afrikanischen Kindern laut „Bild“-Angaben sogar Lieder vom Ballermann. Bleibt nur zu hoffen, dass es nicht Hits wie „Finger weg von Sachen ohne Alkohol“ oder „Jan Pillemann Otze“ gewesen sind.