Mickie Krause kann nicht glauben, was er am Airport vorfindet – „Für mich der entspannteste Flughafen Deutschlands!“

Für Mickie Krause ist es mittlerweile gang und gäbe, zwischen Deutschland und der Baleareninsel Mallorca zu pendeln. Der Schlagersänger ist eine feste Größe im Megapark am Ballermann, reist dafür regelmäßig in den Süden, um auf der Bühne zu performen. Und das, obwohl die Situation an manchen deutschen Flughäfen aufgrund von Personalmangel mittlerweile nicht so einfach ist.

Am Wochenende musste Mickie Krause erneut zum Flughafen. Was er dort allerdings für eine Beobachtung machte, dürfte für einige Reisende eine große Hilfe sein.

Mickie Krause kann nicht glauben, was er an DIESEM Flughafen vorfindet

Erst am Samstag (1.10.) – dem ersten Herbstferien-Tag in NRW – beklagten sich einige Passagiere am Flughafen Düsseldorf über lange Warteschlangen an den Check-in-Schaltern. Und auch Mickie Krause selbst regte sich noch vor wenigen Tagen über die Zustände dort auf. Für ihn steht nun fest, auf welchen Flughäfen es für Reisende dagegen weitaus entspannter ist.

Auf Instagram postete der „Schatzi schenk mir ein Foto“-Interpret am Wochenende ein Bild vom Airport, schrieb dazu: „Für mich, neben Dortmund, der entspannteste Flughafen Deutschlands! Keine Probleme beim Check in, keinen Stress bei der Sicherheitskontrolle! Das lobe ich mir!“ Dazu die Hashtags „FMO“ und „Flughafenmünsterosnabrück“. Soll heißen: Mickie Krause findet den Flughafen Münster/Osnabrück in Nordrhein-Westfalen neben Dortmund demnach am unkompliziertesten.

Mickie Krause kriegt Zuspruch von den Fans

Das sehen einige seiner Fans genauso: „Kann ich nur bestätigen, bei Termindruck mal richtig gut!“, schreibt jemand zum Beispiel. Ein anderer: „Können wir nur so bestätigen“. Andere Fans bringen auch noch zwei weitere Flughäfen ins Spiel, bei denen es chaosfrei zugeht: „Paderborn ist auch gechillt“, heißt es zum Beispiel. Oder: „Bremen ist auch immer easy!“

Na dann hat Mickie Krause ja mehrere chaosfreie Flughafen-Optionen, schließlich muss er am 6.10., 9.10., 12.10., 17.10., 24.10. und am 27.10. für weitere Auftritte ebenfalls wieder nach Mallorca fliegen.