„Gossip Girl“-Star Michelle Trachtenberg ist tot: Polizei gibt Info zur Todesursache

Sie war die „Hexe der Upper East Side“, nun ist Michelle Trachtenberg, die in der Erfolgsserie „Gossip Girl“ die Georgina Sparks verkörperte, im Alter von nur 39 Jahren gestorben.

Trachtenberg, so „ABC News“ sei am Mittwochmorgen (26. Februar) um acht Uhr Ortszeit in ihrer New Yorker Wohnung von ihrer Mutter tot aufgefunden worden. „ABC News“ berichtet weiter, dass sich die Schauspielerin, die auch eine Rolle in der Serie „Buffy – Im Bann der Dämonen“ innehatte, kürzlich einer Lebertransplantation unterzogen habe. Die Todesursache ist bis dato aber noch unklar.

Gegenüber der „Daily Mail“ schließt die Polizei jedoch ein Fremdverschulden aus: „Es besteht kein Verdacht auf Straftat. Der Gerichtsmediziner wird die Todesursache feststellen. Die Ermittlungen dauern noch an.“

Mehr in Kürze.