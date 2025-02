Plötzlicher Todesfall erschüttert CDU-Parteitag – Abgeordneter Rüddel tot

Der CDU-Parteitag läuft schon seit fast drei Stunden, da unterbricht Generalsekretär Carsten Linnemann auf einmal den Ablauf. Eine „traurige Nachricht“ habe die Parteispitze erreicht. Dann übergibt er das Wort an den Parteivorsitzenden Friedrich Merz. In der Halle wird es still. Merz klärt auf: Der Abgeordnete Erwin Rüddel sei „plötzlich und unerwartet verstorben“ am Montag verstorben.

Rüddel wäre eigentlich als Delegierter des Landesverbandes Rheinland-Pfalz beim Parteitag dabei gewesen. Nach Informationen des SWR war Rüddel noch am Freitag in Berlin und laut Lokalnachrichten habe er noch vor wenigen Tagen bei einem 10-Kilometer-Lauf teilgenommen.

Seit 2009 saß Rüddel für die CDU im Bundestag, die Gesundheitspolitik war sein inhaltlicher Schwerpunkt. So war er von 2018 bis 2021 Vorsitzender des Gesundheitsausschuss. Bei der Bundestagswahl 2025 wäre er allerdings nicht erneut angetreten.

Gesundheitsminister Karl Lauterbach bekundete umgehend via X sein Beileid. Rüddel sei „ein Experte auch in der Pflegeversicherung und immer ein zuverlässiger, freundlicher und ehrlicher Kollege“ gewesen, „Mein tiefes Beileid an die Familie“; so Lauterbach.

CDU-Abgeordneter Rüddel stirbt unerwartet

In die Kritik geriet Rüddel, weil er den menschengemachten Klimawandel und den Sinn der CO2-Einsparungen anzweifelte. Klimaschutz in Deutschland werde global betrachtet sowieso „wirkungslos verpuffen“, meinte er. Die Klimaschutzbewegung habe „teilweise quasi-religiöse Züge“.

Eine weitere Kontroverse löste der CDU-Politiker aus, als er 2018 vorschlug, die Pflegekräfte sollten anfangen, gut über ihren Job zu reden, damit er attraktiver werde für neue Bewerberinnen und Bewerber. Pflegerinnen und Pfleger reagierten mit Empörung auf diesen Ratschlag.

Merz: „Uns bewegt die Nachricht“

Merz würdigt den Verstorbenen auf dem Parteitag als „sehr kollegial“, der in der CDU/CSU-Bundestagsfraktion viele Freunde gehabt habe. Er sei seit 1972 Mitglied der Union gewesen und hinterlasse eine Frau und zwei Kinder. „Uns bewegt die Nachricht, dass er gerade heute verstorben ist, am Tag unseres 37. Parteitags“, so Merz. Dann bittet er die Delegierten, sich für eine Schweigeminute zu erheben.

Bereits zuvor Gedenkminute für Köhler, Töpfer und andere Verstorbene

Schon zum Auftakt des Parteitags gab es eine Gedenkminute, unter anderem für den verstorbenen Bundespräsidenten Horst Köhler und den CDU-Umweltpolitiker Klaus Töpfer.