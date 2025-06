„Desperate Housewives“-Star Valerie Mahaffey ist tot – nach schwerer Krankheit

Die Schauspielerin Valerie Mahaffey, bekannt aus „Desperate Housewives“, ist im Alter von 71 Jahren verstorben. Ihr Ehemann Joseph Kell bestätigte ihren Tod aufgrund einer Krebserkrankung. „Ich habe die Liebe meines Lebens verloren, und Amerika hat eine seiner liebenswertesten Schauspielerinnen verloren,“ sagte Kell über seinen Verlust.

Valerie Mahaffey: Trauer und Anerkennung

Valerie Mahaffeys Tod sorgte für große Betroffenheit. Fans würdigten auf sozialen Medien ihr Talent. „Ruhe in Frieden, Valerie Mahaffey. Sie war brillant in ‚Desperate Housewives‘“, schrieb ein User. Andere betonten, dass sie trotz kurzer Auftritte einen nachhaltigen Eindruck hinterlassen habe.

Mahaffey begann ihre Schauspielkarriere in den 1970er-Jahren. In „Desperate Housewives“ spielte sie Alma Hodge, Orsons Ex-Frau und Brees Rivalin. Zuletzt übernahm sie Rollen in „Young Sheldon“ und „Big Sky“. Sie wirkte auch in Produktionen wie „French Exit“ und klassischem Fernsehen, etwa „Seinfeld“, mit.

Valerie Mahaffey: Erfolgreiche Emmy-Gewinnerin

1992 gewann Valerie Mahaffey einen Emmy für ihre Rolle in der Serie „Northern Exposure“. Sie beeindruckte als hypochondrische Eve in der erfolgreich ausgestrahlten CBS-Dramedy. Dieser Preis machte ihren Namen in der US-Fernsehlandschaft unvergesslich und unterstrich ihr schauspielerisches Talent, das Fans weltweit begeisterte.

Valerie Mahaffey hinterlässt ihren Ehemann und eine Tochter. Ihr Lebenswerk und ihr Engagement als Charakterdarstellerin bleiben. Fans und Kollegen bewundern ihren Einsatz und trauern um den Verlust dieser außergewöhnlichen Künstlerin.

