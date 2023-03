Michael Wendler kündigt es lautstark an: „Neuer Wendler-Hit“

Findet Michael Wendler wieder zurück zu alter Stärke? Im Fußball ist es schon so oft passiert: Nur ein Tor, eine gelungene Spielaktion kann aus einer am Abgrund liegenden Mannschaft wieder ein Gewinnerteam machen. Beim Wendler braucht es jedoch wohl mehr als nur einen Glücksschuss. Zu schwer lasten die Schatten seiner Vergangenheit auf ihm.

Die widerlichen Aussagen in Bezug auf die Coronapandemie, die Vorwürfe gegen ehemalige Partner, die kruden Verschwörungstheorien betreffend der Bundesregierung. Michael Wendler hat sich zur Persona non grata in Deutschland gemacht. Doch nun scheint es, als wolle der einstige Schlagerstar eine Rolle rückwärts machen.

Michael Wendler löscht seinen Telegram-Account

Am Montag kündigte Wendler an, alle Inhalte von seiner Telegram-Seite zu löschen und jene Seite komplett einzustampfen. Kurz darauf gingen die ersten Gerüchte um: Plant der Wendler eine Rückkehr? Wird es vielleicht sogar neue Musik geben? TV-Auftritte gar?

Was es auch ist, der Schritt muss wohl überdacht sein. Sich einfach nur wieder auf die Bühne zu stellen, wird nicht möglich sein, dazu ist zu viel geschehen. Ein erster Schritt ist nun jedoch bereits getan. Nach seinen Songs „Sie liebt den Dj“ und „Egal“ hat der Wendler wieder einen Hit. Allerdings nicht in Deutschland, sondern in Japan.

Wendler-Song wird zum TikTok-Hit

Das Lied mit dem wundervollen Titel „Häschenparty“ mausert sich gerade in Japan zum TikTok-Hit. Sogar ein eigener Tanz wurde den Song, den Wendler bereits 2009 veröffentlichte, gewidmet. Und Wendler? Der steht ebenfalls Kopf.

„Neuer Wendler-Hit. Japan steht kopf. Schon wieder wird ein Wendler-Song zum Riesenhit. Nachdem 2020 der Song ‚Egal‘ (aus dem Jahr 2016) durch Oliver Pocher zum Hit mutierte, ist es nun der Song ‚Häschenparty‘ (aus dem Jahr 2009)“, jubelt der Sänger bei Twitter. Vielleicht ist das ja auch der Startschuss für eine Karriere in Fernost. In den USA blieb dem Wendler der große musikalische Erfolg ja bekanntermaßen verwehrt.

In Deutschland ist der Trend mittlerweile übrigens auch angekommen. So tanzt nun auch „GNTM“- und „Kampf der Realitystars“-Teilnehmerin Larissa Neumann auf TikTok zum Wendler.