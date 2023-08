Michael Wendler auf Schlagerfestival – Stars sagen reihenweise ab

Michael Wendler ist zurück. Der Schlagersänger kündigte neulich an, dass er musikalisch wieder durchstarten möchte. Wo sein erstes Konzert stattfinden wird, ist auch schon bekannt: Der Partner von Laura Müller wird im Rahmen des Events „Schlager unter Palmen“ zum ersten Mal nach seiner Pause auftreten.

Das Event findet jedes Jahr auf Kreta statt und lockt mehrere Hundert Schlager-Fans auf die Insel. Bei der einwöchigen Veranstaltung reisen zahlreiche Musiker und Musikerinnen an, um mit den Fans zu feiern. 2024 wird auch Michael Wendler mit von der Partie sein. Doch das scheint dem ein oder anderen Künstler gar nicht in den Kram zu passen.

Michael Wendler bei „Schlager unter Palmen“ 2024 mit dabei

Diese Nachricht sorgte für ordentlich Diskussionen: Michael Wendler wird seinen ersten Auftritt auf Kreta haben. Genauer gesagt bei dem jährlichen Event „Schlager unter Palmen“. Am 29. April 2024 werden ihn die Zuschauer im Club Calimera Sirens Beach nach seiner vierjährigen musikalischen Auszeit wiedersehen.

Während sich seine Fans über die Rückkehr des 51-Jährigen freuen, sind andere hingegen ganz und gar nicht davon begeistert. Allem voran der Schlagersänger Julian David, welcher ebenfalls für die Veranstaltung auf Kreta gebucht ist. Unter einem Instagram-Beitrag des Senders „Radio Paloma“, in welchem sich die Redaktion ebenfalls überrascht über Wendlers Auftritt zeigt, macht er nun eine klare Ansage.

Schlagersänger will Auftritt absagen

Völlig überrascht wundert sich Julian David über den Post des Radiosenders. „Radio Paloma“ teilt darin mit, dass man überrascht vom Künstler-Line-Up von „Schlager unter Palmen“ sei. Dort steht auch, dass man sich „von jeglichen diskriminierenden Äußerungen“ distanziere.

Schnell wird dem Schlagerstar klar, dass hier von keinem Geringeren als Michael Wendler die Rede ist. Julian David schreibt daraufhin in die Kommentare: „Oh, habe das Gerücht gerade gelesen. Sollte es sich bewahrheiten, bin ich raus!“

Mittlerweile ist klar, dass Wendler was dabei, was auch die Band „Zeitflug“ zu dem Entschluss bewegte, nicht aufzutreten. Auf Instagram ließen die Musiker verlautbaren: „Wir möchten klarstellen, dass uns zum Zeitpunkt unserer Zusage an der Reise nicht bekannt war, welche weiteren Künstler:innen an der Reise teilnehmen werden. Auch wir selber haben das erst jetzt durch die Bekanntgabe des Line Ups und des Plakats erfahren. Wir distanzieren uns ganz klar von Menschen, die diskriminierende/antisemitische oder andere menschenverachtende Aussagen tätigen. Wir stehen zu unseren Werten wie Vielfalt, Akzeptanz und Miteinander und leben diese auch. Wir ziehen unsere Teilnahme an diesem Event folglich zurück.“