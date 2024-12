Michael Wendler tönt: „Ich glaube, dass das RTL auch weh tut“

Er ist wieder da und sorgt schon im Vorfeld für ordentlich Wirbel: Michael Wendler plant 2025 sein großes Comeback in Deutschland. Mit einem Augenzwinkern, einem Hauch von Selbstironie und der gewohnten Portion Selbstbewusstsein lud der „Sie liebt den DJ“-Sänger zur Online-Pressekonferenz am Mittwochabend (18. Dezember). Dabei hat Wendler nicht nur musikalische Neuigkeiten im Gepäck, sondern auch private Updates.

Pünktlich um 20 Uhr wurde der König der Schlagzeilen aus seiner Wahlheimat Florida zugeschaltet, um alle Fragen rund um sein geplantes Konzert u.a. in der Rudolf-Weber-Arena in Oberhausen zu beantworten. Doch wer Wendler kennt, der weiß: Hier wird es nicht nur um Musik gehen. Denn der Schlagerstar hat in der Vergangenheit nicht nur mit seinen Hits für Furore gesorgt, sondern auch mit seinen kontroversen Aussagen während der Corona-Pandemie.

Michael Wendler ist sich sicher: Er ist bald wieder im TV

Während einige Veranstalter dem selbstbewussten Sänger die kalte Schulter zeigen, finden sich doch immer wieder „Veranstalter mit Rückgrat“, wie er in der Pressekonferenz betont, die an seinem Comeback festhalten. So soll Wendler am 6. September 2025 in Oberhausen auftreten, und auch die Bochumer Discothek Prater hat einen Auftritt für Mai bestätigt. Doch bevor es soweit ist, sorgt Wendler auf seiner Pressekonferenz für die erste Überraschung des Abends.

Laura Müller erwartet ganz bald ihr zweites gemeinsames Kind. „Es kann tatsächlich stündlich losgehen“, verkündet er stolz. Doch Michael Wendler spart auch nicht an klaren Worten, wenn es um seine einstigen TV-Partner geht. Einst ein gern gesehener Gast in Shows wie bei Florian Silbereisen oder auf RTL, haben sich diese längst von ihm abgewandt. Doch Wendler bleibt unerschütterlich optimistisch: „Früher oder später werde ich wieder stattfinden“, verkündet er selbstsicher.

Michael Wendler schießt gegen RTL

Er vermutet sogar, dass seine Abwesenheit vor allem dem Sender RTL zusetzt: „Ich glaube, dass das RTL auch weh tut.“ Schließlich war der Sänger für mehrere Projekte vor der Kamera, darunter „DSDS“ und „Das Sommerhaus der Stars“. Seine Staffeln sind in der Mediathek längst nicht mehr verfügbar.

„Ich habe fünf Jahre ohne Auftritte überstanden“, erklärt Wendler selbstbewusst. „Mich kann da nichts aufhalten, nur der liebe Gott – und der ist, glaube ich, Wendler-Fan“, erklärt er mit einem Lächeln.