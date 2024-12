Michael Wendler: Und plötzlich sind seine Tickets richtig billig

Michael Wendler – was soll man zu diesem Mann noch sagen? Einst gefeierter Schlagerstar mit Sitz in der Jury der RTL-Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“, schaffte der heute 52-Jährige es, sich in der Corona-Pandemie innerhalb kürzester Zeit zur Persona non grata zu degradieren. Absurde Vergleiche, Verschwörungstheorien … der Wendler ließ nichts aus.

Nun jedoch will es Michael Wendler noch einmal in Deutschland versuchen. Eine Tour, so kündigt der Schlagersänger an, soll es 2025 geben. „Nichts kann aufhalten, was kommt… die Rückkehr des Königs“, fabulierte der Familienvater unter großzügigem Gebrauch der Feststelltaste bei „X“ und Facebook.

Kehrt Michael Wendler zurück nach Deutschland?

So richtig zu funktionieren scheint das jedoch nicht. Konzerte im Dorf Münsterland oder Beelitz wurden nach heftigem Gegenwind innerhalb kürzester Zeit wieder gestrichen. Ein „moralisches Armutszeugnis“, so wetterte Wendler zuletzt nach der Absage seines Auftrittes in Beelitz, das als Mittelpunkt des größten brandenburgischen Spargelanbaugebietes bekannt ist.

Zwei Konzerte wurden bislang jedoch noch nicht abgesagt. Einmal das Konzert in der „Rudolf-Weber-Arena“ in Oberhausen und das im „Prater“ in Bochum. Während jedoch die Tickets für Wendler in Oberhausen richtig teuer sind, zwischen 72,80 und 76,80 Euro müssen auf den Tisch gelegt werden, um Besitzer eines Tickets zu werden, sind die Karten für das Konzert in Bochum geradezu ein Schnäppchen. 28 Euro will die Disco für ein Ticket im Vorverkauf haben, an der Abendkasse soll die Karte dann 34 Euro kosten. Warum derart große Preisunterschiede bestehen? Unklar.

Sicher ist jedoch: Auch dieses Konzert kommt nicht ohne Kritik aus. „Also damit tut ihr euch keinen Gefallen. Hab eigentlich bis jetzt ne positive Meinung von euch gehabt, aber das dämpft das schon irgendwie“, heißt es beispielsweise bei Facebook. Oder: „Habe euch nun entfolgt und sollte er bei euch auftreten, seht ihr mich ganz sicher nicht wieder.“