Michael Wendler: Oliver Pocher lässt alten Streit aufleben – „Next Level an Ekelhaftigkeit“

Michael Wendler und Oliver Pocher werden wohl keine Freunde mehr! Bereits 2020 gerieten der Schlagerstar und der Comedian immer wieder aneinander. Die Situation spitzte sich sogar so sehr zu, dass die beiden Männer in einem TV-Duell gegeneinander antraten. Kurz darauf herrschte Funkstille und man ging sich aus dem Weg – bis jetzt…

Vor wenigen Tagen verkündeten Michael Wendler und seine Frau Laura süße Nachrichten: Das Paar erwartet seinen ersten Nachwuchs. Anlass genug, dass sich auch Oliver Pocher wieder zu Wort meldete. Er reihte sich in die Schar der Gratulanten – allerdings auf seine ganz eigene Art und Weise: Oliver Pocher ließ den alten Streit erneut aufleben und stichelte gegen seinen Rivalen Michael Wendler!

Oliver Pocher stichelt erneut gegen Michael Wendler

Eine Tatsache war Oliver Pocher offensichtlich ein besonders großer Dorn im Auge: Die werdenden Eltern haben sich nämlich dazu entschlossen, den Babybauch der Bald-Mama ausschließlich auf der kostenpflichtigen Internetplattform OnlyFans zu zeigen. Die Seite wird von den meisten Usern sonst überwiegend für freizügigen Content genutzt.

„Bei aller Freude über ein Baby, aber Babybauch-Fotos auf OnlyFans zu promoten zwischen den ganzen anderen Nacktfotos ist schon next Level an Ekelhaftigkeit“, zeigte sich Oliver Pocher in seiner Instagram-Story völlig fassungslos.

Oliver Pocher von Wendlers Baby-News angeekelt

Dass der Komiker und seine Frau Amira Pocher sich stark gegen Kinderfotos im Netz einsetzen, dürfte längst kein Geheimnis mehr sein. Bereits in der Vergangenheit machte das Paar immer wieder auf die Gefahren von Schnappschüssen der Kleinsten im Internet aufmerksam. Verständlich, dass Oli Pocher dann bei einer derartigen Ankündigung wie der der Wendlers schnell der Kragen platzt.

Mehrere Themen:

Dabei ist noch nicht einmal klar, ob und wie Michael Wendler und seine Liebste die Schwangerschaft in den sozialen Netzwerken dokumentieren möchte – geschweige denn, ob sie ihr Kind später überhaupt zeigen werden.

Michael Wendler und seine Laura aktiv im Netz

Auch wenn ihr Kind dort vielleicht nicht auftaucht, sind die zukünftigen Eltern selbst auf den Netz-Plattformen allemal vertreten. Neben regelmäßigen sexy Aufnahmen von Laura teilten sie und ihr Michael in der Vergangenheit sogar schon einen kompletten Adventskalender auf OnlyFans: Jeden Tag öffneten Michael Wendler und seine Laura ein Türchen, hinter dem sich ein Luxus-Geschenk für die Beauty verbarg.