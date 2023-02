Michael Wendler: Fassungslosigkeit nach Baby-Bombe – „Schrecken ohne Ende“

Damit hatten wohl die wenigsten gerechnet. Es war noch recht zeitig am Montagmorgen, als Michael Wendler und Laura Müller über ihre Social-Media-Kanäle bekannt gaben, dass der „König des Popschlager“ einen Thronfolger (beziehungsweise eine Thronfolgerin) erwarte.

Wie von Familie Wendler nicht anders erwartet, nutzten Laura Müller und ihr einst so erfolgreich singender Gatte die Gunst der Stunde, um die Babybauchfotos direkt gewinnbringend unters Volk zu bringen. Für schlappe 34,99 Dollar im Monat können sich Interessierte via „Only Fans“ nun den wachsenden Bauch der 22-Jährigen zu Gemüte führen.

Eine Entscheidung, die nicht überall auf Verständnis trifft. In den Kommentaren, die sich unter dem Facebook-Post zum Wendler-Baby einfanden, herrscht jedenfalls Fassungslosigkeit.

„Irgendwas muss man sich ja einfallen lassen, wenn es so gar nicht läuft. So kann man bestimmt noch andere Fotos bei Only Fans hochladen, können dann gleich in das Schwangerschafts-Tagebuch geklebt werden“, witzelt eine Followerin. Eine weitere ergänzt: „Schön. Dann kann sich das Kind später in der Schule freuen, wenn alle Mitschüler sich Mamas Only Fans gönnen. Ganz traurig.“ Und ein Dritter schreibt: „Ein Schrecken ohne Ende.“

In welcher Schwangerschaftswoche Laura Müller bereits ist, verriet sie bislang nicht. Auch das gemeinsame Bild, das die 22-Jährige und Michael Wendler via Twitter und Instagram verbreiteten, gibt darauf noch keinen ganz genauen Aufschluss. Mit ein bisschen Fantasie lässt sich bei Laura aber schon ein kleines Babybäuchlein erkennen.

Man darf also gespannt sein, wann Michael Wendlers zweites Kind nach seiner Tochter Adeline zur Welt kommt. Die Fans, die gewillt sind, ihr Geld bei „Only Fans“ zu lassen, dürften es wohl als erstes mitbekommen.