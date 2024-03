Michael Wendler in Oberhausen: Laura Müller äußert sich jetzt zu Konzert-Verbot

Seit seinem Aufstieg zum Schlagerstar hat Michael Wendler viele Höhen und Tiefen erlebt. Die jüngsten Ereignisse rund um sein geplantes Comeback in Deutschland zeigen: Leicht wird seine Rückkehr nicht!

In der Vergangenheit hat Michael Wendler durch umstrittene antisemitische Aussagen und das Anzweifeln des Coronavirus den Zorn einiger Menschen auf sich gezogen. Und genau diese Personen wollen jetzt verhindern, dass der Schlagerstar in Deutschland noch eine Plattform erhält. Von einem Konzert-Verbot ist die Rede. Seine Ehefrau Laura Müller weiß da mehr.

Michael Wendler: Ein Comeback, das Wellen schlägt

Es sollte ein großer Wurf werden, eine triumphale Rückkehr auf die Bühne – doch die Realität sieht anders aus. Proteste und Widerstand haben bereits zur Absage eines Festivals in Griechenland geführt. Auch sein Konzert in der Schweiz wurde abgesagt (Mehr zu den Gründen, liest du hier). Die Kritik an Michael Wendler ist groß und reicht von Musikerkollegen bis zu Fans.

Es scheint eine Welle der Ablehnung durch die Musikwelt zu schwappen, die Wendlers Comeback vor ernsthafte Herausforderungen stellt. Inmitten dieser turbulenten Zeiten steht das für September 2025 geplante Konzert in Oberhausen ebenfalls auf der Kippe.

Laura Müller spricht auf Instagram Klartext. Foto: Instagram / lauramuellerofficial

An der Seite des „Egal“-Interpreten ist seine treue Ehefrau Laura Müller, die den Sänger auf Schritt und Tritt verteidigt. Auf Instagram mit der Frage konfrontiert, ob auch das Konzert in Oberhausen abgesagt werden könnte, gibt sie eine klare Antwort: „Nein. Event findet statt.“ Veranstalter und die Arena Oberhausen setzten alles daran und geben Vollgas.

Michael Wendler: Stets umstritten, immer im Gespräch

Michael Wendler dominiert seit jeher die Schlagzeilen. Seine Karriere ist geprägt von musikalischen Erfolgen, aber auch von persönlichen und öffentlichen Auseinandersetzungen. Ob Insolvenz, Scheidung, eine sehr viel jüngere Ehefrau, krude Theorien und jetzt das Comeback. Wendler weiß, wie man im Gespräch bliebt.

Ob das Konzert in Oberhausen wie geplant stattfinden wird, ist noch immer fraglich. Schließlich gibt es zu viele Gegner der Veranstaltung. Aber auch das wird Michael Wendler wieder für sich nutzen.