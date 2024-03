Michael Wendler macht nach Konzert-Absage in der Schweiz großes Versprechen

Kaum ein deutscher Musiker sorgte in den vergangenen Jahren für so viel Aufsehen wie Michael Wendler. Der ehemalige „DSDS„-Juror schoss sich im Zuge der Corona-Pandemie mit verschwörungstheoretischen Aussagen ins Aus und musste sogar seinen Platz am Jurytisch neben Dieter Bohlen räumen.

In diesen Tagen plant Michael Wendler sein großes musikalisches Comeback, nachdem der Musiker vor Jahren in die USA ausgewandert war. Noch vor seinem großen Konzert in Oberhausen, sollte Wendler am 4. Mai 2025 in der Schweiz auftreten. Vor wenigen Tagen wurde das Konzert dann plötzlich abgesagt. Nun macht der Schlagersänger ein überraschendes Versprechen.

Michael Wendler verkündet große Neuigkeiten

Das Instagram-Profil von Michael Wendler wurde auf Grund seiner verschwörungstheoretischen Aussagen bereits vor einigen Jahren gesperrt. Der Musiker kann lediglich über den Account seiner Partnerin Laura Müller mit seiner Fangemeinde kommunizieren. Die 23-Jährige adressiert in einer Frage-und-Antwort-Runde nun die überraschende Absage des Konzerts ihres Liebsten in der Schweiz. Ein Fan des „DSDS“-Stars fragt Laura Müller, warum das Konzert in erster Linie abgesagt wurde. Auf diese Frage hat die Influencerin sofort eine Antwort parat. Müller schreibt: „Leider wurde uns mitgeteilt, dass der Veranstalter die GANZE LOCATION für immer schließt. Da kann auch Micha nichts dafür.“ Doch eine ganz besondere Überraschung hält Müller ebenfalls bereit.

Die Ticketpreise für das ausgefallene Konzert werden den Fans in Kürze erstattet werden. Doch damit nicht genug, Michael Wendler möchte seine Fangemeinde für das geplatzte Konzert entschädigen. Müller schreibt weiter: „Mich bietet allen, die große Kosten hatten, ein kostenloses Meet and Greet am 06.09.2025 in der Arena Oberhausen an.“ Der Musiker scheint sich über die Kosten, die für Fans im Rahmen der bereits geplanten Anreise zu seinen Konzerten entstanden sind, bewusst zu sein. Mit diesen freudigen Nachrichten hatten die Follower des Wendlers nach der Konzertpleite sicherlich nicht mehr gerechnet.

Ob das Konzert des Wendlers in Oberhausen im kommenden Jahr wie geplant stattfinden wird, bleibt abzuwarten. Reibungslos scheint das geplante Comeback von Michael Wendler jedenfalls nicht zu verlaufen.