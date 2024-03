Michael Wendler in Oberhausen: Gegner versuchen mit DIESER Aktion alles, um Konzert zu verhindern

Michael Wendler ist felsenfest entschlossen, als Schlagersänger auf die Bühne zurückzukehren. Doch der in Ungnade gefallene Musiker stößt immer wieder auf Gegenwind. In den letzten zwei Jahren wurden alle seine geplanten großen Auftritte gestrichen.

Ein Festival in Griechenland wurde nach Protesten der anderen Künstler abgesagt. Auch ein geplantes Konzert am Niederrhein wurde nur wenige Stunden nach Ankündigung wieder aus dem Event-Kalender gestrichen. Nun der nächste Rückschlag: Auch das Konzert in der Schweiz im Mai 2024 ist vom Tisch (unser Partnerportal Schlager.de berichtete).

Die letzte Hoffnung von Michael Wendler ist das für September 2025 angesetzte Konzert in der Rudolf Weber Arena in Oberhausen. Doch auch hier gibt es mächtig Proteste.

Michael Wendler in Oberhausen: Gegner starten Petition

Zu Beginn der Corona-Pandemie hat Michael Wendler für Schlagzeilen mit kruden Verschwörungstheorien gesorgt. Seitdem will ihn keiner mehr in Deutschland auftreten lassen. Auch der Geschäftsführer der namensgebenden Firma Rudolf Weber Gebäudedienste, Andreas Weber, distanzierte sich deutlich von seinen Aussagen. Gleichzeitig betonte er im Interview mit „Schlager.de“, dass die Verträge „zwischen der Betreibergesellschaft der Arena (SMG Entertainment Deutschland GmbH) und dem jeweiligen Veranstalter geschlossen“ werden.

Seit dem 15. März sind Tickets erhältlich und laut dem einstigen Schlager-Star haben auch bereits einige treue Fans schon zugeschlagen. „Weit über 1.000 Karten verkauft in nur 48 Stunden“, verkündet er stolz auf Facebook. Doch auch die Seite der Gegner ist groß. Auf dem Portal „Change.org“ hat eine Privatperson eine Petition ins Leben gerufen, um das Konzert zu verhindern.

Als Grund für den Protest nennt die Nutzerin die umstrittenen Aussagen aus der Vergangenheit. Bislang hat die Petition bereits über 20.000 Unterschriften (Stand 21. März 2024) gesammelt. Die Ersteller hoffen, soviel Druck auf die Veranstalter und Verantwortlichen auszuüben, dass der Auftritt von Michael Wendler am 6. September 2025 doch noch gecancelt wird.