ER IST ZURÜCK. Schon vor einigen Wochen hatte Schlagerstar Michael Wendler angekündigt, dass er nach langen Monaten ohne Auftritte und neue Musik wieder auf Tour gehen wolle. Wenig später ließ der Wendler Taten folgen, teilte ein Bild aus seinem Studio.

Und es scheint, als sei der Sänger, der einst mit Liedern wie „Egal“ oder „Sie liebt den DJ“ riesige Erfolge feierte, fleißig gewesen. Denn nun ist das Album fertig. Das gab Michael Wendler in der Nacht zu Mittwoch auf Facebook bekannt.

Michael Wendler gibt Album-Namen bekannt

„Good News. Liebe Fans und Freunde, das neue Album ist fertig und die Tournee 2024 steht. Nach fast 4 Jahren Pause gebe ich im kommenden Jahr wieder Konzerte. Der Ticketverkauf startet noch in diesem Jahr vor Weihnachten. Ich hoffe auf meine HARDCORE FANS und ich verspreche euch ein Hit-Feuerwerk“, schreibt der Schlagerstar.

Und auch der Name der neuen Platte steht schon fest. „Pünktlich vor Tourstart im April 2024 veröffentliche ich für euch mein neues Album ‚HÖLLISCH GUT‘!!! Voraussichtlich im März 2024 oder früher“, wird es erscheinen.

Doch damit nicht genug der Geschenke: „Um die Wartezeit für euch zu verkürzen, werde ich hier auf Facebook jeden Monat einen Titel meines Albums vorstellen. Natürlich nicht in voller Länge, sondern als Appetizer. Schon in wenigen Tagen geht es los. Nichts kann aufhalten, was kommt. Die Rückkehr des Königs.“

Fans feiern Nachricht von Michael Wendler

Nun gut, der bescheidenste Künstler unter der Sonne war der Wendler ja noch nie. Seine Fans bei Facebook sind schon extrem gespannt ob der neuen Songs. „Mega Micha, ich freue mich schon wahnsinnig aufs Album und natürlich deine Konzerte. Keine Sorge deine Fans stehen immer hinter dir“, schreibt eine Anhängerin.

„Das hört sich sehr schön an und freut mich sehr für dich und ich freue mich schon, deine Musik wieder zu hören“, ergänzt ein weiterer Fan. Und ein dritter schreibt: „Freue mich schon riesig. Deine Musik hat uns allen sehr gefehlt. Schön, dass du bald wieder zurück bist und wir wieder mit dir feiern können!“ Freuen dürfte sich auch Laura Müller. Wir werden sehen, ob sie mit Baby Rome Aston mit auf Tour geht.