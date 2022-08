Michael Wendler platzt der Kragen: „Welche unglaublichen Lügen“

Nachdem es eine Zeit lang wieder ruhiger um den ehemaligen Schlagerstar Michael Wendler geworden war, kocht die Thematik jetzt wieder hoch. Der Grund: Die „Bild“ hatte über einen Umzug des selbsternannten „Corona-Maßnahmen-Skeptikers“ und über Nachbarn, die wohl nicht seine größten Fans waren, berichtet.

Sogar die Deutsche Bahn sprang anschließend auf den Zug auf und machte sich via Twitter über Michael Wendler und Laura Müller lustig. Auf die Meldung „Michael Wendler und Laura Müller müssen Villa in Florida verlassen“, reagierte die „DB Cargo“ mit dem Spruch „Wir haben Erfahrung im Transport von Aluminium“. Eine eindeutige Anspielung auf die sogenannten Aluhut-Träger, also Verschwörungstheoretiker, zu denen mittlerweile auch der Wendler gezählt wird.

Michael Wendler verbreitet neue irre Theorien

Den Ex-Schlagerstar selbst scheint die Diskussion in der alten Heimat bislang aber kaltzulassen. Auf Telegram verbreitet der Sänger weiterhin munter Verschwörungstheorien.

„Was für ein Irrsinn und welche unglaublichen Lügen den Deutschen erzählt werden“, schreibt Wendler. Dabei geht es jedoch nicht um seine Umzugspläne, sondern um eine mögliche Gasknappheit in den Wintermonaten.

Michael Wendler: Das musst du über den Sänger wissen

Michael Wendler ist in Dinslaken aufgewachsen

Mit dem Song „Sie liebt den DJ“ wurde der Sänger berühmt

Er schaffte es sogar als Juror zu DSDS

Nach mehreren kruden Aussagen zum Coronavirus flog er bei RTL raus

Der Wendler ist mit Laura Müller zusammen

Laura war bereits nackt im Playboy und bei Only Fans

Michael Wendler ist sehr aktiv auf der Plattform Telegram

Wendler weiter: „Niemand müsste frieren, leiden oder mehr bezahlen, wenn die BRD-Regierung nicht versagt hätte und sich nicht an Sanktionen gegen Russland beteiligt hätte.“

Dass die Sanktionen im Angesicht des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine alternativlos und nur human waren, scheint den Wendler dabei nicht zu stören. Er verfährt frei nach dem Motto: Jeder ist sich selbst der Nächste und wenn jeder an sich denkt, ist an alle gedacht.

Michael Wendler glaubt an eine große Verschwörung gegen den deutschen Mittelstand

Auch lässt der Wendler außer Acht, dass die Sanktionen zwar auch die Deutschen Geld kosten, dafür aber extrem wirksam sind, wie der Außenbeauftragte der EU, Josep Borrell, im Interview mit der „Deutschen Welle“ erklärte. „Die russische Wirtschaftsleistung schrumpft um 10 Prozent. Sie werden die schlimmste Rezession seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs erleiden“, so der 75-Jährige. Dies werde die russischen Angriffsbemühungen deutlich dämpfen und mutmaßlich viele Menschen vor dem Tod retten.

Ein Punkt, den der Wendler scheinbar nicht gelten lässt. Er sieht die Maßnahmen lediglich als Vorwand dafür, „die finale Vernichtung der deutschen Industrie und des deutschen Mittelstandes einzuleiten“. Was genau die Bundesregierung davon hätte, weiß er vermutlich selbst nicht.

Zuletzt sprach ein Bekannter über Michael Wendler. Er fand nur wenig gute Worte.