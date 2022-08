GZSZ: Iris Mareike Steen über Fremdgeh-Sex – „Vollkatastrophe!“

Das Liebes-Drama zwischen Lilly und Nihat nimmt die GZSZ-Fans sichtlich mit. Hat ihre Beziehung noch eine Chance? Wird Lilly ihm von ihrem Seitensprung erzählen?

Nun mischt sich auch GZSZ-Darstellerin Iris Mareike Steen in die Diskussion ein und verrät, was sie von den jüngsten Handlungen ihres Serien-Ichs hält.

GZSZ-Skandal: Lilly hintergeht Nihat – die Situation eskaliert

Es muss ein Schock für das GZSZ-Publikum gewesen sein, als sie mitansehen, wie Lilly Seefeld ihren Freund Nihat betrügt. Nachdem dieser ankündigt, seinen viermonatigen Auslandsaufenthalt um weitere acht Wochen zu verlängern, bricht für seine Freundin eine Welt zusammen.

„Wenn du das wirklich durchziehst, brauchst du hier nie wieder auftauchen“, platzt es entsetzt aus ihr. Für die enttäuschte Lilly ist klar: Die Beziehung zu Nihat hat keine Zukunft mehr.

GZSZ-Star Iris Mareike Steen spricht offen über Fremdgeh-Sex. Foto: IMAGO / Future Image, RTL

Diese Situation nutzt ihr Bekannter Martin, der sich Hals über Kopf in Lilly verliebt hat, schonungslos aus. Er gibt ihr das, was sie von Nihat vermisst: Zuneigung, Zärtlichkeit und Verständnis. Und dann passiert es – Lilly und Martin haben Sex.

Das ist „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“:

Die Daily Soap wird seit 1992 ausgestrahlt

Inhalt der Serie ist das Leben einer Gruppe überwiegend junger Personen aus einem Kiez in Berlin-Mitte

GZSZ läuft montags bis freitags um 19.40 Uhr bei RTL

In der Mediathek von RTL+ sind neue Folgen bereits vor der Ausstrahlung als Vorschau abrufbar

GZSZ: Lillys Seitensprung hat dramatische Folgen – der Ärger ist vorprogrammiert

Ein Ausrutscher mit Folgen: Während Martin sich in seinen Gefühlen bestätigt sieht, wird Lilly kurz nach dem Sex klar, dass sie den wohl größten Fehler begangen hat. „Das ist eine absolute Vollkatastrophe“, erklärt Iris Mareike Steen im RTL-Interview.

Zwischen Lilly und Martin knistert es. Foto: RTL

In Kürze wird das Drama seinen Höhepunkt erreichen. Denn: Noch Ende der Woche kehrt Nihat zurück nach Berlin. Ob Lilly ihm von ihrem Fremdgeh-Sex erzählen wird? Und wie reagiert Martin auf die Rückkehr von Lillys Freund? Das erfahren die Zuschauer in der Folge am Freitag (19. August).

Im Netz überrascht Schauspielerin Iris Mareike Steen die GZSZ-Fans mit einem ungewöhnlichen Anblick.