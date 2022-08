„Fernsehgarten“: Schock für die Fans – ZDF streicht Show am Sonntag

Keiner will ihn geguckt haben und doch fährt er regelmäßig Topquoten ein. Der ZDF-„Fernsehgarten“ ist so etwas wie das „Modern Talking“ der deutschen TV-Unterhaltung. Und das zurecht. Sonntag für Sonntag sorgt Andrea ‚Kiwi‘ Kiewel mit ihren Gästen für bestes Entertainment zur frühen Nachmittagszeit.

Wer sich jetzt jedoch schon aufs Wochenende freut und plant, sich mit einem Stück Kuchen und einem leckeren Käffchen auch am Sonntag vor den TV zu setzen, wird bitter enttäuscht. Das ZDF hat nämlich traurige Nachrichten für die „Fernsehgarten“-Fans.

„Fernsehgarten“: Bittere Enttäuschung für die vielen Fans

So wird es am kommenden Sonntag (21. August 2022) keine neue Ausgabe des ZDF-„Fernsehgarten“ geben. Der Sender hat sich entschieden, statt Kiwi und Co. lieber die „European Championships 2022“ zu übertragen.

Statt lustiger Ratespiele zeigt das ZDF also das 5-Kilometer-Freiwasserschwimmen, Beachvolleyball der Männer oder das Tischtennis-Finale der Frauen. Ein harter Schlag für die „Fernsehgarten“-Fans, der am vergangenen Wochenende auch schon die „Immer wieder sonntags“-Freunde traf. Da entschied sich die ARD, die Show von Stefan Mross ausfallen zu lassen und stattdessen Sport zu zeigen.

„Fernsehgarten“: Am 28. August kommen „Mando Diao“ und „The Rasmus“

Um die Tränen zu trocknen, gibt es jetzt jedoch auch noch eine gute Nachricht. Nach der Pause kommt Kiwi natürlich zurück. Und das mit Top-Gästen. Am 28. August treten unter dem Motto „Rock im Garten“ unter anderem Stars wie „Mando Diao“, „Saltatio Mortis“, Doro oder „The Rasmus“ auf.

