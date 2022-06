Michael Wendler: Laura Müller richtet sich verärgert an ihre Fans – „Sowas von enttäuscht“

In der Vergangenheit haben Michael Wendler und Laura Müller häufiger bewiesen, dass sie absolut kein Blatt vor den Mund nehmen. Wenn sie etwas zu sagen haben, dann tun sie das meist gerade heraus. Das macht die Ehefrau des Schlagersängers jetzt erneut auf Instagram.

Seitdem das umstrittene Paar Michael Wendler und Laura Müller in die USA ausgewandert ist, ist es ruhiger um die beiden geworden. Trotzdem meldet sich die 21-Jährige regelmäßig bei ihren Fans auf Instagram. In ihrer neusten Instagram-Story beklagt sich das Playboy-Model jetzt so richtig.

Michael Wendler: Ehefrau Laura Müller ist über DIESEN Film einfach nur enttäuscht

Eigentlich hatte sie sich auf diesen Kinobesuch gefreut. Doch sie wurde so richtig enttäuscht, wie sie auf Instagram erzählt: „Wir haben uns gerade den neuen 'Jurassic World Dominion' angeschaut und ich bin sowas von enttäuscht. Also es war so langweilig. Unglaublich“.

Das ist Michael Wendler:

Michael Skowronek wurde am 22. Juni 1972 in Dinslaken geboren

Sein größter Hit „Sie liebt den DJ“ entstand im Jahr 2004

Seit 2016 lebt Michael Wendler in seiner Wahlheimat Florida

Im Juni 2020 heiratete er die 21 Jahre junge Laura Müller in den USA

Michael Wendler wurde nach seinen Aussagen bezüglich des Coronavirus' von Instagram gesperrt – er ist weiterhin bei Telegram zu finden

Dieser Kinobesuch hat Laura Müller schwer enttäuscht. Foto: picture alliance / dpa / Stefan Gregorowius | Stefan Gregorowius

Michael Wendler: Frau Laura gibt Filmrezesionen auf Instagram

Laura Müller ist sichtlich aufgebracht, dass ihre Erwartungen an diesen Blockbuster nicht erfüllt wurden: „Die haben in den ersten zwei Teilen so viel großes Kino geleistet. Das waren ja zwei unglaublich tolle Filme. Das ist ja der letzte Jurassic-Film ever, Stand heute. Keine Ahnung ob es da nochmal weitergeht. Schade. Also schau ihn dir an auf jeden Fall. Kann man mal machen aber kein Vergleich“.

