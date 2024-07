Michael Wendler: Laura erneut schwanger – jetzt macht die nächste Nachricht die Runde

Erst kürzlich ließen Michael Wendler und seine Laura die große Baby-Bombe platzen – sie werden wieder Eltern! Nach Söhnchen Rome Aston ist die Influencerin schwanger mit ihrem zweiten Kind. Jetzt macht die nächste Nachricht die Runde.

Michael Wendler und Laura Müller schweben momentan auf Wolke sieben. Mit der erneuten Schwangerschaft will das umstrittene Pärchen sein Familienglück perfekt machen. Auf Instagram gaben die 23-Jährige und ihr 52-jähriger Gatte die Baby-News bekannt. Klar, dass da zahlreiche Fans jetzt ganz gebannt auf Updates rund um die Schwangerschaft warten.

Michael Wendler: Frau Laura lässt Fans an Schwangerschaft teilhaben

Und lange warten, mussten die rund 643.000 Instagram-Follower von Laura Müller auch nicht. In einer Fragerunde stand das Playboy-Model seinen Fans Rede und Antwort. So lautet die große Frage, die sich derzeit zahlreichen Fans stellt: Wann kommt Wendler-Baby Nummer zwei denn zur Welt?

Zwar will Laura die genaue Schwangerschaftswoche, in der sie sich gerade befindet, nicht verraten, aber: „Unser Baby kommt in diesem Jahr“, so die ehemalige „Let’s Dance“-Kandidatin ganz stolz. Auch kündigte sie ihren Fans an, dass sie ihren Babybauch auf Instagram zeigen werde. Selbstverständlich ist das nicht, denn ihre Schwangerschaft mit Rome Aston vermarktete Laura hauptsächlich auf der Erotik-Plattform „Only Fans“.

Nächstes Baby ist „absolutes Wunschkind“

Die Wendler-Gattin verriet außerdem einige weitere Details. So sei Baby Nummer zwei ein „absolutes Wunschkind“. Außerdem stehen Name und das Geschlecht des Ungeborenen schon fest. Mehr ließ sie sich dazu aber nicht entlocken.

Die Nachricht, dass die Wendlers Kind Nummer zwei erwarten, schlug hohe Wellen. Unter dem Instagram-Post gratulierten zahlreiche Fans dem Paar zu der Schwangerschaft. „Laura, herzlichen Glückwunsch, eine schöne Schwangerschaft und vor allem Gesundheit, das ist am wichtigsten. Alles Liebe an euch“, hieß es unter anderem. Mehr dazu liest du in diesem Artikel.