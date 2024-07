Michael Wendler und Laura Müller lassen die Baby-Bombe platzen

Liebe, Glück und bald ein neues Familienmitglied! Laura Müller und Michael Wendler verkünden nun die frohe Botschaft: Sie erwarten ihr zweites Kind!

Die 23-jährige Influencerin und der 52-jährige Sänger haben ihre Fans mit einer unglaublich süßen Nachricht überrascht. Auf Instagram teilte Laura ein Bild, das nicht nur ihre Liebe, sondern auch ihre Vorfreude auf das zweite Glück zeigt.

Michael Wendler und Laura Müller strahlen vor Freude

Das Foto zeigt Laura und Michael in inniger Umarmung, ein kuscheliger Teddybär ist zwischen ihnen platziert. Die Nachricht, die Laura dazu postete, ist so herzerwärmend wie klar: „Unser zweites Glück ist unterwegs. Du wirst schon jetzt unendlich geliebt…“ Die Art, wie Laura das Kuscheltier vor ihren Bauch hält, lässt zwar noch keine Schwangerschaftswölbung erkennen, aber die Freude und Vorfreude sind unübersehbar.

Die Reaktionen der Fans sind eindeutig. Viele gratulierten dem Paar und wünschten eine gesunde Schwangerschaft und viel Glück. Ein Fan schrieb: „Laura, herzlichen Glückwunsch, eine schöne Schwangerschaft und vor allem Gesundheit, das ist am wichtigsten. Alles Liebe an euch.“ Andere Fans lobten die Art und Weise, wie Laura und Michael ihre Privatsphäre schützen und ihre Familie in den Mittelpunkt stellen.

Dabei haben Laura und Michael bereits mit ihrem ersten Kind Rome Aston bewiesen, wie sehr sie Familie und Privatsphäre schätzen. Laura hat immer wieder betont, wie wichtig es ihr ist, bei der Erziehung ihres Kindes selbst Hand anzulegen und nicht auf eine Nanny zurückzugreifen. „Ich wusste von Anfang an, dass wenn ich ein Baby habe, dann bleibt es nur in meiner Obhut. Er bleibt nur bei uns, ausschließlich. Er ist immer mit dabei“, erklärte sie einst auf Social Media.