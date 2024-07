Laura Müller ganz „wild und zerzaust“: Schuld ist nicht der Wendler

„Good morning in se morning aus Florida von mir.“ Sie ist wieder da. Lange war es deutlich ruhiger um Laura Müller, die Partnerin von Ex-Schlager-Star und mittlerweile Schwurbler Michael Wendler. Die Probleme ihres Mannes, die Geburt ihres Kindes, vermutlich hat die mittlerweile 23-Jährige einfach mal ein bisschen Ruhe gebraucht. Doch nun steht sie wieder voll im Saft.

Bilder auf Only-Fans, Postings auf Instagram – Laura Müller scheint ihren Fans wieder etwas bieten zu wollen. Und so nimmt die Wendler-Gattin ihre Instagram-Follower auch via Instagram-Story wieder mit in ihren Alltag.

Laura Müller ganz „wild und zerzaust“

„Ich sehe noch ganz schön wild und zerzaust aus“, berichtet Laura in ihrer Story. Das habe allerdings nicht etwa Michael Wendler zu verantworten. Nein … „das liegt daran, dass ich den halben Vormittag dafür verbraucht habe, verschwendet habe, den nächsten Disney-Mickey-Trip zu buchen. Die haben immer so Special-Events zu verschiedenen Jahreszeiten. Unter anderem die Disney-Micky-not-so-scary-Halloween-Party. Was ein Wort“, berichtet die 23-Jährige.

Ahja… und wie ging es weiter? Das wolle sich die Familie in diesem Jahr mal anschauen. Schließlich könnte das ganz witzig mit Sohnemann Rome-Aston sein. Allerdings, so Laura Müller, mache es gar keinen Spaß, das zu buchen. Vor allem die Hotelbuchung sei schwierig.

Riskiert Michael Wendler sein Oberhausen-Konzert?

Ihre Follower müssen sich jedoch keine Sorgen machen. Am Ende ihres kurzen Gesprächs versprach Laura, sie mitzunehmen, wenn es denn dann in den Themenpark geht.

Es dürfte nicht der einzige Trip in den kommenden Monaten für Laura und ihre Familie werden. So will ihr Mann Michael Wendler bekanntlich im kommenden Jahr in Oberhausen spielen. Warum ausgerechnet Michael Wendlers Einspruch vor Gericht Auswirkungen auf das Konzert in der Revierstadt haben könne, erklärt uns Staranwalt Dr. Alexander Stevens in diesem Artikel.