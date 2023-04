Michael Wendler: Nippel-Video aufgetaucht – „Super verstörend“

Wenn man sich heutzutage die Figur Michael Wendler so anschaut, könnte man fast vergessen, dass der Mann, der ernsthaft zu glauben scheint, Donald Trump könnte den Ukraine-Krieg beenden, einst ein erfolgreicher Schlagerstar war. Mit Songs wie „Sie liebt den Dj“, „Egal“ oder „Wenn alle Stricke reißen“ feierte der Wendler vor der Corona-Pandemie große Erfolge, schaffte es gar in die Jury von „DSDS“.

Doch wie wurde Michael Wendler zu dem, was er heute ist? In ihrem neuen Podcast „Mensch“ widmet sich Filmproduzentin Elena Gruschka dieser Frage und stieß bei ihren Reportagen auf ein Video, das fast schon ein wenig in Vergessenheit geraten war.

Elena Gruschka gräbt altes Video von Michael Wendler aus

Erschienen war jenes Video im Jahr 2012. Wir befinden uns in einer Zeit, in der Michael Wendler einfach nur als Schlagersänger durch die Dörfer tingelte und noch nicht versuchte, mit verstörenden Meinungen bei Telegram zu provozieren oder gemeinsam mit seiner blutjungen Freundin die Schwangerschaft via „Only Fans“ zu Geld zu machen.

Es ist eine Spiegel-TV-Doku aus der Elena Gruschka hier Szenen schildert. „Ankunft am Veranstaltungsort. Irgendein Festzelt. Der Wendler, im weißen Anzug, weiß ist irgendwie sein Thema. Damals schon im Bottrop beim Würstchen holen. Der Fahrer (…) hilft dem Wendler durch die Menge. Fans kreischen, versuchen, ihn anzufassen“, schildert Gruschka das Gesehene.

Michael Wendler knöpft sein Hemd auf

Doch es geht noch weiter: „Sein Auftritt dauert so 30 bis 45 Minuten und er bekommt bis zu 4.000 Euro Gage. Im Publikum: Sehr junge Mädchen, ich schätze mal so 16. Und nicht mehr so ganz so junge Mädchen, ich schätze mal so 48. Sie singen jedes Wort mit und knöpfen Micha weinend das Hemd auf. Er reibt dabei seine Nippel. Das ist wirklich super verstörend. (…) Das ist wirklich widerlich.“

Warum sie das denn so im Detail beschreibe, wird Gruschka von ihrem Podcast-Partner gefragt. „Weil mich das beeindruckt hat“, antwortet sie. „Das ist richtig ekelhaft und dann weinende Mädchen, die ihm das Hemd aufknöpfen, auf Aufforderung.“ Eine durchaus nachvollziehbare Reaktion. Den „Mensch“-Podcast von Elena Gruschka findest du bei allen großen Podcast-Anbietern.