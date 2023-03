Barbara Schöneberger verhöhnt den Wendler: „Hat sie das wirklich gesagt?“

Barbara Schöneberger ist eine Frau der klaren Worte. Die 49-Jährige sagt, was sie denkt, auch wenn das manchmal Ärger geben könnte. Dabei ist es ihr auch egal, ob sie das in ihrem Podcast, in einem Interview, oder, wie am Samstagabend (25. März 2023) vor Millionen ARD-Zuschauern tut.

Es war etwa 21.15 Uhr, als die ARD-Moderatorin ihren Stargast Howard Carpendale ankündigte. Der Schlager-Sänger war zuvor schon von Barbara Schöneberger reingelegt worden. So hatte ihn die Moderatorin während eines Konzertes gefoppt, hatte erst seinen Ton verändert, später seinen Mikroständer manipuliert und anschließend noch Fans mit zugegeben, gewöhnungsbedürftigen Präsenten auf die Bühne geschickt.

Barbara Schöneberger schießt gegen den Wendler

All das schien sie aber wieder gut machen zu wollen, als sie den Live-Gesangs-Auftritt des 77-jährigen Südafrikaners ankündigte. „Und jetzt stehe ich auf, um den Mann anzumoderieren, der jetzt kommt. Er hat gerade eben hier auf dem Sofa gesessen. Ich habe ihn schon zum Mitarbeiter des Jahrzehnts gekürt, aber jetzt wollen wir ihn musikalisch erleben. Er hat letztens gesagt, als Künstler muss man sich zwar immer treu bleiben, aber trotzdem immer weiterentwickeln. Das hat er absolut getan. Er hat gerade mit der Show seines Lebens ein Riesending auf die Beine gestellt. Hat mit philharmonischen Orchestern Platten aufgenommen, dazu ist ein Live-Doppelalbum erschienen. Er hat eine DVD rausgebracht und jetzt steht er bei uns auf der Bühne“, jubelte Schöneberger.

Und weiter: „Ich freue mich so wahnsinnig, dass er heute hier ist. Mit seinem aktuellen Song ‚Du bist das Letzte‘, ein Song über den Wendler, nehme ich an, ich freue mich auf Howard Carpendale!“

Naja, um Michael Wendler ging es bei Howie nicht gerade. Schließlich heißt es in dem Song: „Du bist das Letzte, das Allerletzte, was ich je verlieren will.“ Die ARD-Zuschauer zollten Barbara Schöneberger für den Spruch trotzdem Respekt. „Da haut die Barbara mal kurz aus dem Handgelenk einen Spruch raus Richtung Wendler. So machen Gebühren Sinn“, schreibt beispielsweise ein Fan bei Twitter. Ein anderer ergänzt: „Hat sie das gerade über den Wendler wirklich gesagt?“ Und ein Dritter schreibt: „Er singt ‚Du bist das Letzte‘ – ein Song über den Wendler, nehme ich an. Haha, Barbara.“