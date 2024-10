Michael Wendler: Comeback geht nach hinten los – jetzt geht die bittere Nachricht um

Schlagersänger Michael Wendler hat alle Hände voll zu tun. Mit seiner Frau Laura Müller erwartet er aktuell sein zweites Kind, daneben plant er sein großes Comeback in Deutschland.

Bereits seit Monaten rührt Michael Wendler die Werbetrommel für sein Konzert in Oberhausen (NRW) in der Rudolf-Weber-Arena am 6. September 2025. Doch so euphorisch der Wendler den Ticketverkauf erst gefeiert hatte, so bitter holt ihn jetzt die Realität ein. Wie „Schlager.de“ berichtet, hat der Sänger Probleme, die Konzerthalle voll zu bekommen.

Michael Wendler: Ticket-Verkauf läuft schleppend

Im März 2024, als der Vorverkauf für das Oberhausen-Konzert gestartet war, gab sich Michael Wendler noch euphorisch. Auf X (vorher Twitter) verkündete der 52-Jährige damals: „Arena Vorverkauf gestartet. Server zeitweise überlastet.“

Einige Tage später gab es dann ein erneutes Update, wonach schon über 1.000 Karten in 48 Stunden verkauft worden waren. „Die Konzertkarten gehen weg wie warme Semmel“, so das Fazit des US-Auswanderers. Jetzt, knapp ein halbes Jahr später, hat sich der Ticket-Ansturm so allerdings nicht halten lassen, berichtet „Schlager.de“.

Von insgesamt 13.000 verfügbaren Tickets sind bisher „etwas über 3.000“ verkauft worden, zitiert das Portal einen Insider. Das Tempo der ersten Verkaufstage ließ sich also nicht halten – hätte der Wendler in diesem weitergemacht, wäre sein Konzert bereits Mittel April 2024 ausverkauft gewesen.

Michael Wendler:

Tatsächlich sieht man auf dem Online-Belegungsplan der Rudolf-Weber-Arena jede Menge bunt gefärbte, also noch verfügbare Plätze. Im unteren Bereich der Halle sind einige Plätze grau unterlegt und damit nicht mehr zum Verkauf verfügbar – genauso wie die kompletten oberen Ränge. Dort steckt aber ein anderer Grund dahinter: „Die oberen Ränge sind nicht zum Ticketverkauf freigegeben“, erklärt eine Sprecherin der Arena.

Bleibt fraglich, ob Michael Wendlers Konzert am Ende wirklich ausverkauft ist oder der Sänger vor halb voller Halle spielen muss. Den Vergleich mit Schlager-Ikonen wie Roland Kaiser oder Helene Fischer kann er auf jeden Fall nicht anstellen, weiß „Schlager.de„.