Michael Wendler: Zahlt Oliver Pocher seine Schulden beim Finanzamt? Sänger erinnert an irre Wette

Dass Michael Wendler mit seinen Aussagen gerne mal polarisiert, ist nichts Neues. Doch welchen Plan er jetzt publik macht, ist wirklich irre.

Schon seit einem Jahr hat man Michael Wendler nicht mehr in Deutschland gesehen. Und das, obwohl er hier ein laufendes Gerichtsverfahren an der Backe hat. Mit seinen dubiosen Corona-Verschwörungstheorien, die er unter anderem auf Telegram teilt, hat er sich in seiner Heimat endgültig ins Aus katapultiert.

Michael Wendler verfolgt einen irren Plan

Doch der Wendler will wieder zurückkommen! Welch irren Plan er verfolgt und was Oliver Pocher damit zu tun hat, das hat er jetzt gegenüber der „Bild“ verraten. „Ja – ich komme zurück nach Deutschland! Nicht mit Wohnort, der bleibt in den USA“, erklärt er.

Klare Ansage von Michael Wendler also! Gleichzeitig kündigt er auch ein eventuelles Schlager-Comeback mit neuen Liedern und Konzerten für 2022 an.

Michael Wendler will zurück nach Deutschland kommen

In seiner Wahl-Heimat in den USA lebt Michael Wendler ein Leben in Saus und Braus. In Deutschland hat er beim Finanzamt jedoch Schulden in Höhe von einer Million Euro.

Das ist Michael Wendler:

Michael Wendler wurde am 22. Juni 1972 geboren

Der 49-Jährige ist seit 2020 mit der 21 Jahre jungen Laura Müller verheiratet

Die Beziehung mit seiner Ex-Frau Claudia Norberg beendete Michael Wendler nach 11 Jahren Ehe

In der Vergangenheit machte der Sänger vor allem mit seinen Verschwörungstheorien zur Corona-Pandemie auf Telegram auf sich aufmerksam

In der 18. Staffel der RTL-Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS) sollte er als Juror auftreten

Zuletzt wurde ein Haftbefehl gegen den Sänger in Deutschland erlassen

Diesen Schuldenberg will er auf kuriose Weise loswerden, wie der Sänger der „Bild“ augenzwinkernd verrät. Oliver Pocher soll ihm seine Schulden zahlen!

In einem Podcast hatte Oliver Pocher vor einem Jahr angekündigt: „Ich wette eine Million Euro darauf, dass sie in fünf Jahren nicht mehr mit dem zusammen ist. Wenn die in fünf Jahren noch zusammen sind, zahle ich ihr eine Million.“

Michael Wendler will, dass Oliver Pocher seine Schulden zahlt

Gegenüber der „Bild“ sagte Michael Wendler: „Laura und ich bleiben für immer zusammen. Und in vier Jahren verlange ich von Oliver Pocher die eine Million Euro, die er öffentlich darauf setzte, dass sich meine Frau Laura von mir trennt. Und damit bezahle ich dann spätestens das Finanzamt.“