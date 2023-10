Michael Wendler teilt Video aus dem Zoo – im Hintergrund sieht man was Ungewöhnliches

In letzter Zeit meldet sich Michael Wendler vordergründig bei seinen Fans, um über neue Projekte zu sprechen. Nur selten sieht man den Schlagersänger dabei privat.

Jetzt allerdings teilt Michael Wendler ein Video von einem Familienausflug in den Zoo. Und was man darin zu sehen bekommt, ist recht ungewöhnlich.

Michael Wendler teilt Video – im Hintergrund ist was Ungewöhnliches

„Ich melde mich hier aus dem Zoo in Naples. Wir machen einen kleinen Familienausflug mit unserem Sohn Rome“, erzählt der Wendler bei Facebook in einem Video. Darin spricht er in die Kamera, trägt Sonnenbrille und wirkt gut gelaunt. Und weiter sagt er: „Und die Mama, die bezaubernde Laura, ist auch dabei. Wir genießen auf jeden Fall den Tag.“

Und plötzlich schwenkt er die Handykamera in Richtung seiner Frau Laura Müller, die gerade in einem Minikleid am Löwengehege steht und den Kinderwagen mitsamt Söhnchen Rome vor sich herschiebt. Man erkennt sogar die Umrisse des Babys. Ein ungewöhnlicher Anblick!

Bislang gab es kaum oder gar keine Bilder aus dem Alltagsleben mit ihrem Sohn. Lediglich ein kurzer Einblick in den Gesundheitszustand von Mama Laura und Baby kurz nach der Geburt im Juni 2023.

Aber Michael wäre natürlich nicht der Wendler, wenn er nicht auch eine berufliche Mitteilung machen würde. „Ich weiß, alle warten darauf. Wann ist endlich die VÖ des neuen Albums ‘Höllisch gut‘. Wir arbeiten mit Hochdruck daran, wie schon von mir beschrieben im letzten Posting. Und ich hoffe, dass ich euch im Laufe dieser Woche endlich den Veröffentlichungstermin mitteilen kann und natürlich den Verkaufsstart.“

Ursprünglich sollte sein Album „Höllisch gut“ Ende Oktober an den Start gehen. Der Termin verschiebt sich jetzt allerdings. Sein Bühnencomeback im Mai 2024 bislang aber nicht und noch gibt es Karten zu erwerben. Als Michael Wendler seine Fans kürzlich darauf aufmerksam machte, bekamen die sich aber nicht mehr ein. DAS ist der Grund!