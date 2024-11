Mia Julia über ihr erstes Mal: Freund wollte mit Plastiktüte verhüten

Es klingt nach einer Geschichte wie aus einem „American Pie“-Film: Junge und Mädchen wollen ihr erstes Mal miteinander verbringen. Alles ist angerichtet, doch plötzlich wird klar: Ein Kondom fehlt. Was tun? Auf keinen Fall sollte man „kreative Alternativen“ für das Kondom heranziehen. Genauso scheint es aber bei Mallorca-Star Mia Julia geschehen zu sein. Das zumindest verrät sie in einem Instagram-Video.

„Mein allererster Freund und ich, wir standen kurz vor dem ersten Mal, und als ich sagte: Ey, ich muss schauen, ob ich überhaupt Kondome da habe‘, war seine Antwort: ‚Lass doch einfach eine Tüte nehmen’“, berichtet Mia Julia.

Mia Julia und das erste Mal mit Plastiktüte

Wie bitte? Eine Tüte? Richtig gelesen. „Eine Plastiktüte. Er wollte in meinen Wundertempel seinen Lachs in einer Plastiktüte dippen. Allein dieses Geräusch. Stell es dir vor. Diese Naht. Das wäre wund gerubbelt. Diese Naht. Kannst du dir es vorstellen? Was ist mit ihm? Was stimmt nicht mit ihm?“, fragt Mia Julia erbost.

Sie habe dann zum Glück noch ein Kondom gefunden. Jedoch, so Mia Julia, „ich ärger mich bis heute, dass ich ihn nicht komplett in den Müllbeutel reingesteckt habe, oben zusammen, vor die Tür, und entsorgt. Für immer und ewig.“

Mia Julias Fans sind fassungslos

Das wäre wahrscheinlich die bessere Option gewesen. Bei ihren Fans jedenfalls sorgte die Geschichte für ordentlich Erheiterung. „Stell dir mal heute vor, wo es fast nur noch Papptüten gibt“, witzelt ein Follower bei Instagram. Ein anderer schreibt: „Ich kann ja verstehen, dass man alles versucht, um bei dir zum Schuss zu kommen, aber das mit der Tüte ist echt wild.“

Doch es gab auch deutlichere Worte. „Da wurde bei der Entwicklung von ihm wohl das Gehirn vergessen“, schreibt beispielsweise eine Followerin. Eine andere ergänzt: „Ernsthaft?! Ich brech ab, bin sprachlos.“ Während ein Dritter schreibt: „Manche Typen haben keinen Respekt. Schrecklich sowas.“