Mallorca-Star Lorenz Büffel: Traurige Gewissheit – „Viel wurde spekuliert“

Sie gehört zum Ballermann wie das Bier, Sangria und Fußballtrikots – die Playa-Mauer. Teilte sie doch über Jahrzehnte den Strand von der Straße. Tausende sitzen hier in den Sommermonaten. Sie singen, quatschen, trinken, flirten. Hier fanden sich große Lieben und kleine Techtelmechtel. Doch nun soll sie weg.

Im Rahmen von Umbaumaßnahmen an der Playa de Palma soll die Mauer abgerissen werden. Ein Drama für viele Urlauberinnen und Urlauber, für die die kleine Steinwand mehr ist, als nur eine Mauer. Sie ist ein Stück Ballermann.

Mallorca-Star Lorenz Büffel engagiert sich für die Playa-Mauer

Auch Mallorca-Star Lorenz Büffel hat seine ganz eigene Geschichte mit der Malle-Mauer. „Viel wurde spekuliert, viel wurde gequatscht, viel wurde schon berichtet, aber jetzt ist es wirklich, meines Erachtens, traurige Wirklichkeit. Die Liebes-Playa-Mauer kommt weg. Die Erinnerungen werden weggerissen. Einfach an der Playa weggerissen. So viel ist hier passiert, so viel gekuschelt und so viel geküsst. Die Mauer wird abgerissen. Aus ökologischer Sicht ist das ja gut. Für die Dünenlandschaft, wenn man sich das vorstellt, man kann da reingehen, ebenerdig, das ist natürlich großartig“, so Büffel.

Man dürfe aber auch die Urlaubsromantik nicht vergessen: „Der erste Kuss, den ich Emily geben durfte, ist hier passiert. Am Balneario 6. Er ist dort passiert. Nur die Liebe zählt. Und wieviel Liebe da entstanden ist. Wie oft da gekuschelt, gegruschelt und alles wird auf der Mauer. Man sitzt zusammen, man bespricht den ganzen Urlaubstag. Daraus entsteht dann Liebe, Liebe ergibt Kinder und die kommen auch wieder in den Urlaub hier hin. Deswegen: Liebes Parlament in Palma, überlegt euch das bitte nochmal.“

Liebesgeschichten an der Playa-Mauer

Man könnte die Mauer doch zumindest teilweise stehen lassen, schlägt Büffel vor. Am Balneario 6 beispielsweise. Ein Kompromiss, dem wohl etliche Fans des Mallorca-Sängers zustimmen würden.

„Mit meinem Freund frisch zusammen, unser erster Urlaub, Sonnenuntergang angeschaut, dabei San Miguel getrunken und übers Leben gequatscht, geküsst und Erinnerungsselfies gemacht. Mittlerweile verheiratet. Und erwarten bald unser Baby“, erinnert sich beispielsweise eine Followerin bei Instagram. Und eine andere ergänzt: „Ohne die Mauer ist es nicht mehr das Feeling an der Playa. Sie ist legendär, dort hat man sich getroffen, Spaß gehabt und verliebt.“